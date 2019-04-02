10 фактов о новом внедорожнике УАЗ

Генеральный директор Ульяновского автозавода Вадим Швецов подтвердил создание новой модели. «За рулем» собрал все факты о будущей модели.

Сегодня модельный ряд Ульяновского автозавода состоит из морально и технически отсталых моделей. УАЗ Хантеру более 50 лет, УАЗ Патриот, с учетом выпуска УАЗ-3160, присутствует на рынке более 20 лет.

Постепенно продукция УАЗа теряет популярность, несмотря на то что тот же Патриот остается самым доступным рамным внедорожником на российском рынке. Но ему не особо помогают ни работа над врожденными болезнями, ни небольшие модернизации, которые завод проводит практически ежегодно.

УАЗу требуется новая модель, и генеральный директор завода и, по совместительству, его владелец Вадим Швецов прекрасно понимает это. Накануне он подтвердил создание новой модели.

1. Внедорожник, а не кроссовер

Несмотря на рост популярности кроссоверов, особенно небольших размеров, УАЗ решил остаться в своей нише полноценных внедорожников. Швецов называет будущую модель «Русским Прадо», проводя аналогии с Toyota Land Cruiser Prado. То есть машина будет рамной и полноприводной.

2. Совершенно новый

Для будущей модели создается новая платформа. Судя по всему, с Патриотом машина не будет иметь ничего общего. Сумму инвестиций Швецов не раскрывает, но говорит о том, что «Соллерс» (в него входит УАЗ) инвестирует в проект собственные средства.

3. Несколько вариантов

Новую модель планируют выпускать в нескольких вариантах. Помимо собственно внедорожника появится пикап, коммерческий фургон и, по словам Швецова, машина с кузовом «монокэб». Что он вкладывал в это понятие, неизвестно. Вероятнее всего, речь идет о минивэне, который придет на смену «Буханке».

4. Замена Патриоту

Новое семейство моделей будет постепенно выдавливать с конвейера старые. Жертвами станут УАЗ Патриот, УАЗ Пикап и коммерческие модели, относящиеся к так называемому классическому семейству УАЗ. Но первое время новый внедорожник будет производиться параллельно с Патриотом, завод не готов отказаться от более дешевой модели.

5. Новые двигатели

Семейство новых моделей получит и новые двигатели. В «Соллерс» пошли по пути наименьшего сопротивления и решили купить готовое решение. ЗМЗ будет делать двигатели, разработанные совместно с немецкой инжиниринговой компанией FEV (Forschungsgesellschaft für Energietechnik und Verbrennungsmotoren).

Речь идет о линейке бензиновых 2-литровых двигателей: дизеля, судя по всему, у Ульяновского автозавода так и не появится. Базовые версии автомобиля будут оснащаться его атмосферной версией, а более мощные — турбированными вариантами. Технические характеристики моторов пока не раскрываются, но, по неофициальным данным, их мощность должна варьироваться от 115 л.с. для атмосферника до 180 л.с. для самой мощной версии с двойным турбонаддувом.

Кстати, новая модель УАЗа станет первым российским легковым автомобилем, который получит турбомотор: в активе Лады пока исключительно атмосферные двигатели, как собственные, так и партнеров по альянсу Renault-Nissan.

6. Коробки передач

Без автоматической коробки даже на хардкорном внедорожнике нынче никуда. Автомат получит даже УАЗ Патриот, не говоря уж о новой модели. Для нее будет модернизирована и механическая коробка передач. Причем последняя, по данным источников «За рулем» на заводе, станет предлагаться в двух вариантах: 5-ступенчатой оснастят базовые версии, а 6-ступенчатую получат мощные версии. Кто станет поставщиком механики, пока не известно. Автомат же будет использоваться производства Punch Powerglide. Это 6-ступенчатая коробка, способная работать в паре с двигателями объемом от 1,6 до 8 литров и переварить крутящий момент до 450 Нм для бензиновых вариантов. Эту коробку использовали BMW и Cadillac, а сегодня применяет на своих моделях китайский SAIC.

7. Цена

«Русский Прадо» грозит стать самым дорогим отечественным автомобилем. Вадим Швецов говорит о том, что машина будет стоить около полутора миллионов рублей. Вероятнее всего, речь идет о базовой версии, а вот цена мощных и богато оснащенных комплектаций может перевалить отметку в 2 млн рублей.

8. Сроки запуска

Внедорожник должны представить уже в следующем году. Причем, вероятнее всего, на первом этапе производства машина будет оснащаться тем же двигателем, что и УАЗ Патриот. Новое семейство двигателей планируется запустить в производство в 2020–2021 годах.

9. Рыночные перспективы

Вадим Швецов признает, что вся продукция Ульяновского автозавода является нишевым продуктом. Но интерес у российских покупателей к рамным внедорожникам есть. Об этом можно судить по продажам Mitsubishi Pajero Sport и Toyota Fortuner. С более доступной ценой и высоким качеством «Русский Прадо» вполне может продаваться только на внутреннем рынке России в объемах 25–30 тыс. автомобилей в год. Причем мы говорим исключительно о внедорожнике, а ведь в гамме будут и другие версии.

10. Экспорт

Запуск новой модели и производства современных двигателей должен открыть новому внедорожнику дорогу не только на рынки развивающихся стран, но и в Европу, где действуют строгие экологические требования. Большие рамные внедорожники там не пользуются высоким спросом, но свою аудиторию машина найдет.

Недавно машина, созданная на базе УАЗа Пикап, стала папамобилем. Правда, лишь для съемок в сериале «Новый Папа».

По действующему типу Одобрения типа транспортного средства УАЗ Хантер считается грузовым автомобилем.

Фото: УАЗ