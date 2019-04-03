Ford показал свой самый маленький кроссовер

Американцы еще в прошлом году объявили о том, что сократят линейку легковых автомобилей, а основную ставку сделают на кроссоверы (в Европе и Китае), а также на пикапы и электромобили (в Северной Америке). Одновременно с премьерой третьего поколения Ford Kuga американский концерн выкатил на сцену свой самый маленький кроссовер, который получил имя Puma.
Машину постарались как можно лучше укрыть от съемки, подсветив лазерными прожекторами и выкатив ее на сцену в полной темноте. Но некоторые детали разглядеть все же удалось.
Передняя часть выполнена в едином стиле с новой Fiesta. У Ford Puma необычно короткий капот, что может говорить о том, что машина будет полностью электрической либо гибридной. Впрочем, обычные двигатели также должны остаться в гамме, но это будут турбомоторы объемом до 1,3 литра. Не исключено, что кроссовер сделают исключительно переднеприводным.
Единственное, о чем рассказали в Ford про новый кроссовер: объем его багажного отделения составляет 456 литров, а благодаря архитектуре грузового отсека там можно разместить две сумки для гольфа.
Ford Puma рассчитан, в первую очередь, на европейский рынок. Его производство начнется в конце года на заводе компании в Румынии. Машина придет на смену провалившемуся на рынке компактвэну Ford B-Max.
Купе Ford Puma производилось компанией на рубеже 1990 и 2000 годов.
- Накануне российский офис Ford объявил о гигантских скидках на машины, продающиеся на нашем рынке.
- Прямой конкурент Ford Puma, кроссовер T-Cross, должен появиться и на российском рынке.
Фото: Ford
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