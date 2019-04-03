Ford показал свой самый маленький кроссовер

Компания возродила для него имя Puma, которое когда-то носило небольшое массовое купе.

Американцы еще в прошлом году объявили о том, что сократят линейку легковых автомобилей, а основную ставку сделают на кроссоверы (в Европе и Китае), а также на пикапы и электромобили (в Северной Америке). Одновременно с премьерой третьего поколения Ford Kuga американский концерн выкатил на сцену свой самый маленький кроссовер, который получил имя Puma.

Машину постарались как можно лучше укрыть от съемки, подсветив лазерными прожекторами и выкатив ее на сцену в полной темноте. Но некоторые детали разглядеть все же удалось.

Передняя часть выполнена в едином стиле с новой Fiesta. У Ford Puma необычно короткий капот, что может говорить о том, что машина будет полностью электрической либо гибридной. Впрочем, обычные двигатели также должны остаться в гамме, но это будут турбомоторы объемом до 1,3 литра. Не исключено, что кроссовер сделают исключительно переднеприводным.

Единственное, о чем рассказали в Ford про новый кроссовер: объем его багажного отделения составляет 456 литров, а благодаря архитектуре грузового отсека там можно разместить две сумки для гольфа.

Ford Puma рассчитан, в первую очередь, на европейский рынок. Его производство начнется в конце года на заводе компании в Румынии. Машина придет на смену провалившемуся на рынке компактвэну Ford B-Max.

Купе Ford Puma производилось компанией на рубеже 1990 и 2000 годов.

Фото: Ford