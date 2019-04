И людям он нравится. Иначе видео не набрало бы почти 9 млн лайков меньше чем за сутки.

.

Легенду футбола можно услышать, когда он исполняет хиты, находясь за рулем своего Rolls-Royce. Нападающий сборной Португалии и туринского «Ювентуса» в солнцезащитных очках иногда отводит взгляд от дороги, чтобы спеть на камеру, ему подпевает его гражданская жена, 34-летняя Джорджина Родригес, а потом и сама исполняет испанскую песню. Поет и их восьмилетний ребенок.

Криштиану с удовольствием подпевает британской группе The Korgis «Everybody's got to learn sometime», Джорджина отдает предпочтение колумбийскому певцу Wolfine, а старший сын — хип-хоп исполнителю Трэвису Скотту (Sicko Mode).Бывший бомбардир «Манчестер Юнайтед» и «Реал Мадрид» опубликовал три видео о том, как они весело проводят время в машине, в своем Инстаграм для 160 миллионов подписчиков.

Записи он назвал Cantores, что в переводе с португальского означает «певцы», а также добавил музыкальную ноту, значок микрофона и несколько эмодзи.

Напомним, переход бомбардира команды «Реал Мадрид» Криштиану Роналду в итальянский «Ювентус» сопровождался скандалом, недовольны были рабочие концерна Fiat.

Хотите знать, на чем ездит Криштиану Роналду? Тогда вам сюда.



Видео: Инстаграм