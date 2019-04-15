В России стало больше машин с мигалками

До сегодняшнего дня Служба внешней разведки (СВР) имела разрешение на одну мигалку, указ, соответственно, расширяет количество автомобилей, на которые СВР может устанавливать спецсигналы, до пяти.
В указе говорится, что речь идет об автомобилях с отсутствующей специальной цветографией, то есть СВР может устанавливать на свои автомобили спецсигналы синего цвета.
В документе говорится о том, что данные автомобили могут использоваться ведомством для обслуживания «лиц, которым предоставляется государственная охрана, и лиц, в отношении которых приняты меры государственной защиты».
На сегодня использование спецсигналов на автомобилях без специальных цветографических схем разрешено 19 структурам, включая органы федеральной и исполнительной власти, а также Российской академии наук. Общее число таких мигалок составляет 634 единицы.
- МЧС намерено лишить ряд структур права на мигалки и цветографические схемы.
- Некоторые губернаторы прибегают к помощи ДПС для сопровождения. Иногда они ведут себя на дороге не очень корректно.
Фото: Александра Краснова/ТАСС
Читать комментарии (2)