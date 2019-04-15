В России стало больше машин с мигалками

Владимир Путин подписал указ, разрешающий Службе внешней разведки использовать еще четыре автомобиля с проблесковыми маяками синего цвета и специальными громкоговорящими устройствами.

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До сегодняшнего дня Служба внешней разведки (СВР) имела разрешение на одну мигалку, указ, соответственно, расширяет количество автомобилей, на которые СВР может устанавливать спецсигналы, до пяти.

В указе говорится, что речь идет об автомобилях с отсутствующей специальной цветографией, то есть СВР может устанавливать на свои автомобили спецсигналы синего цвета.

В документе говорится о том, что данные автомобили могут использоваться ведомством для обслуживания «лиц, которым предоставляется государственная охрана, и лиц, в отношении которых приняты меры государственной защиты».

На сегодня использование спецсигналов на автомобилях без специальных цветографических схем разрешено 19 структурам, включая органы федеральной и исполнительной власти, а также Российской академии наук. Общее число таких мигалок составляет 634 единицы.

Фото: Александра Краснова/ТАСС

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