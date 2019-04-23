По его словам, штрафуемый порог следует снизить как можно быстрее, это должно произойти во всех городах России.
Максим Ликсутов говорит, что в городе есть улицы с ограничением скорости в 50 км/ч, но водители безнаказанно ездят там 70 км/ч.
«Примерно 30% погибших в ДТП в Москве приходится на ночное время — в то время, когда осуществляется сильное превышение скорости. Это решение нужно принять побыстрее. Мы предполагаем, что его примут в 2019 году», — цитирует РИА Новости Ликсутова.
ГИБДД же выступило с другой инициативой. Порог максимально разрешенной скорости необходимо снизить на 20 км/ч к разрешенному для водителей, перевозящих детей.
«Давайте снизим скорость для водителей, которые перевозят детей, на 20 км/ч от той скорости, которая у нас максимальная», — цитирует ТАСС главу Госавтоинспекции Михаила Черникова.
Ранее Михаил Черников заявлял о том, что снижение нештрафуемого порога возможно только после инспекции всех российских городов. Связано это с тем, что существует масса мест, где можно увеличить скоростной лимит.
- Многие регионы используют камеры исключительно для пополнения бюджета. Это заинтересовало прокуратуру.
- Все познается в сравнении: для любого российского водителя штрафы за нарушение ПДД в Европе выглядят адскими.
Фото: depositphotos.com
Читать комментарии (42)