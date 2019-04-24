Сэкономили: на дорогах без освещения ДТП случаются чаще на 88%!

Количество аварий на участках автомагистралей и крупных дорог, освещение на которых выключается на ночь, возросло за последние 7 лет.

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Число аварий и других несчастных случаев на дорогах, которые должны быть освещенными, но по ряду причин фонари на них были выключены, увеличивается на 88,2%.

Согласно официальной статистике ДТП в Великобритании, которую изучили аналитики Highways England, количество аварий на участках автомагистралей и крупных дорог, освещение на которых выключается на ночь, возросло за последние 7 лет.

Исследования показали, что количество жертв на «неосвещенных освещаемых» участках дорог увеличилось на 88,2%. Фонари на них во время учитываемых ДТП были либо отключены ради экономии электроэнергии, либо не работали из-за неисправностей.

В исследовании говорится, что на ряде участков автомагистралей Англии принято отключать освещение с полуночи и до 5 часов утра. Делается это не только ради экономии энергии, но и для сокращения выбросов углерода.

Эдмунд Кинг, президент Автомобильной ассоциации Англии, заявил The Times, что должно быть проведено «полное расследование реальных последствий выключения света».

Эта инициатива не нравится руководителю Департамента безопасности дорожного движения Англии Ричарду Леонарду, который заявил в ответ, что безопасность является «главным приоритетом» департамента:

«Мы освещаем то, что нужно освещать, и знаем, где находятся опасные места. Мы лучше понимаем, где происходят аварии в ночное время и какое влияние на это оказывает освещение дороги. Это означает, что мы можем оставлять освещение там, где оно необходимо, а не повсеместно», — подводит черту Ричард.

При этом следует отметить, что недавно дороги Великобритании были признаны самыми безопасными в Европе.

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