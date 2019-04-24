Лимит скорости на трассах вырастет до 110 км/ч

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Идею дифференцированного скоростного режима Акимов высказывал и раньше. По его мнению для городских дорог и магистралей должен быть разный подход.
«Надо двигаться в двух направлениях: на хорошей магистрали — отпускать [скоростной режим], а в городских условиях — ужесточать», — пояснял в интервью РБК вице-премьер. Тогда же он говорил, что окончательных решений на данный момент пока нет. «Им должна предшествовать всесторонняя проработка этого вопроса», — уточнял Акимов.
Идею полной ревизии дорог на предмет актуальности установленного скоростного режима высказывал и глава ГИБДД Михаил Черников. По его мнению, есть многополосные магистрали, на которых установлена максимальная скорость в 60 км/ч, что противоречит здравому смыслу.
- Пересмотр лимитов явно связан с введением штрафа за +10 км/ч. Накануне глава столичного дептранса Ликсутов заявил о том, что вводить его надо уже в этом году.
- А еще чиновники предложили отменить скидки для злостных нарушителей ПДД.
Фото: depositphotos.com
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