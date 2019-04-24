Лимит скорости на трассах вырастет до 110 км/ч

Соответствующее поручение Минтрансу и МВД передал вице-премьер правительства России Максим Акимов.

Материалы по теме
Законность частных камер на дорогах проверят прокуроры
Ревизия и проверка будет проводиться, в первую очередь, недавно отремонтированных и новых скоростных трасс, отметил вице-премьер в кулуарах конференции «Безопасная дорога». По мнению Акимова на многих участках можно поднять максимально разрешенную скорость с 90 до 110 км/ч. Проверку состояния дорог будут проводить Минтранс и МВД, но ее сроки неизвестны. Впрочем, по поручению Акимова эта работа должна быть проведена до конца этого года.



Идею дифференцированного скоростного режима Акимов высказывал и раньше. По его мнению для городских дорог и магистралей должен быть разный подход.

«Надо двигаться в двух направлениях: на хорошей магистрали — отпускать [скоростной режим], а в городских условиях — ужесточать», — пояснял в интервью РБК вице-премьер. Тогда же он говорил, что окончательных решений на данный момент пока нет. «Им должна предшествовать всесторонняя проработка этого вопроса», — уточнял Акимов.

Идею полной ревизии дорог на предмет актуальности установленного скоростного режима высказывал и глава ГИБДД Михаил Черников. По его мнению, есть многополосные магистрали, на которых установлена максимальная скорость в 60 км/ч, что противоречит здравому смыслу.


Фото: depositphotos.com
Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Читать комментарии (2)

Самые новые
  • Самые новые
  • Самые лучшие
  • Самые старые