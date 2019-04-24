Лимит скорости на трассах вырастет до 110 км/ч

Соответствующее поручение Минтрансу и МВД передал вице-премьер правительства России Максим Акимов.

Материалы по теме Законность частных камер на дорогах проверят прокуроры

Ревизия и проверка будет проводиться, в первую очередь, недавно отремонтированных и новых скоростных трасс, отметил вице-премьер в кулуарах конференции «Безопасная дорога». По мнению Акимова на многих участках можно поднять максимально разрешенную скорость с 90 до 110 км/ч. Проверку состояния дорог будут проводить Минтранс и МВД, но ее сроки неизвестны. Впрочем, по поручению Акимова эта работа должна быть проведена до конца этого года.