Самое дорогое купе BMW: первое фото

Дебют BMW Gran Coupe 8-й серии намечен на конец июня, а начало продаж — на сентябрь.

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Gran Coupe 8-й серии будет представлен в следующем месяце. В компании его описывают как «четырехдверный спортивный автомобиль непревзойденной элегантности». Опубликованная фотография и репутация BMW это вполне подтверждают.

О новой модели до сих пор мало что известно. Кроме фраз, говорящих, что автомобиль будет иметь «спортивные пропорции и динамические плавные линии, которые создают образ спортивной исключительности», никакой информации не поступает. Поэтому неясно, какими моторами и коробками будет оснащаться самое дорогое купе BMW.

Известно, что автомобиль получит увеличенную колесную базу, за счет чего пространства в задней части салона станет больше. Но об этом было не сложно догадаться. Чтобы сохранить спортивные повадки, подвеска столь длинного купе будет доработана. При этом автомобиль будет ехать комфортнее, чем двухдверное купе или кабриолет.

На шпионских снимках BMW Gran Coupe 8-й серии видно, что дизайн передней части автомобиля практически повторяет дизайн двухдверного купе. Обе машины имеют большие капоты и узкие «ноздри» решетки радиатора. Новинка отличается более длинной покатой крышей, укороченными передними дверями и, конечно же, наличием задних дверей. При этом дизайнеры сохранили «мускулистые» задние крылья купе.

Следует ожидать, что салоны автомобилей будут отличаться лишь задними креслами. Это означает, что новинка получит ту же 12,3-дюймовую цифровую приборную панель и 10,25-дюймовый монитор информационно-развлекательной системы. Неотличимой может быть и центральная консоль, а также трехспицевое рулевое колесо и даже вставки под металл в оформлении салона.

С таким же успехом можно спрогнозировать линейку двигателей новинки. Все моторы должны быть хорошо нам знакомы, а следовательно, например, версия 840d получит 3-литровый шестицилиндровый турбодизель мощностью 320 л.с. и 680 Нм, версию M850i оснастят 4,4-литровым V8 с двумя турбинами, благодаря которым он имеет 530 л.с. и 750 Нм, а M8 Gran Coupe получит 625-сильный агрегат того же объема.

Напомним, что продажи BMW Gran Coupe 8-й серии начнутся в сентябре этого года, через два месяца после июньской мировой премьеры. К слову, стоимость двухдверного купе BMW 8-й серии в России составляет от 6 830 000 до 8 570 000 рублей.

Автомобили BMW особенно популярны среди московской молодежи.

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Фото: BMW, carscoops.com