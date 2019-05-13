Китайское кросс-купе с двигателем Volvo: скоро у нас в продаже

Новый автомобиль Geely имеет немало общего с Volvo XC40 и будет играть в премиальном сегменте.

Стартовали продажи кросс-купе Geely FY-11, который построен на новой компактной модульной платформе CMA, предназначенной для создания автомобилей премиального класса. Кроссовер пока не добрался до России, а продается лишь в Китае, но ожидать его у нас можно в ближайшее время.

Geely FY-11 оснащается, на выбор покупателя, тремя вариантами силовых агрегатов. Это 2-литровый мотор, основанный на технологии Volvo Car 2,0TD (Т5), мощность которого составляет 238 л.с. и 350 Нм. Двигатель работает в паре с 8-ступенчатым автоматом Aisin, в результате чего кросс-купе разгоняется до 100 км/ч за 6,8 секунды.

Также Geely FY-11 получил мягкий и подключаемый гибридные приводы, в основу которых лег полуторалитровый 177-сильный двигатель. Обе гибридные установки оснащаются 7-ступенчатым роботом с КПД около 97%, способным переключать передачи всего за 0,2 секунды.

Кроссовер с подключаемым гибридным приводом может оснащаться на выбор двумя батареями. Первая имеет запас энергии 11,3 кВт/ч, а вторая — 15,2 кВт/ч. Менее емкая батарея полностью заряжается всего за полтора часа и позволяет автомобилю расходовать в смешанном режиме езды всего 1,6 л на 100 км. Запас хода на электротяге составляет 56 км. Более емкая батарея заряжается за 105 минут, а расход топлива у оснащенного ею автомобиля сокращается до 1,2 л на 100 км. Запас же ходя на электротяге достигает 80 км. Обе гибридные установки имеют мощность 258 л.с. и 415 Нм.

Версия Geely FY-11 с мягким гибридом оснащается системой 48 В BSG. В основе установки, как уже упоминалось, лежит 1,5-литровый 177-сильный мотор, а ее суммарная мощность достигает 190 л.с. При этом средний расход топлива во время испытаний зафиксирован на уровне 5,6 л на 100 км.

Geely FY-11 предлагается как с передним, так и полным приводом, за который отвечает многодисковая муфта BorgWarner пятого поколения с электрогидравлическим управлением. Она способна распределять крутящий момент между осями в пропорции 50:50.

Также кросс-купе получил острое рулевое управление с передаточным отношением 15,7 (2,7 оборота от края до края), интеллектуальную решетку радиатора, дозирующую поток воздуха в подкапотное пространство, 20-дюймовые колеса с тормозными дисками большого диаметра, систему распознавания владельца по лицу с функциями памяти предпочитаемых настроек и определения уровня усталости водителя.

Geely FY-11 оснащен мультимедийной системой GKUI Geely Smart Ecosystem с навигацией, 12,3-дюймовым монитором и интеллектуальной системой распознавания речи. Кроме того, автомобиль имеет 22 внешних датчика, которыми пользуются множество разнообразных систем помощи водителю. Благодаря им кроссовер имеет уровень автономности L2.

Среди других приятных систем стоит отметить систему кругового обзора, 9-дюймовый цветной проекционный дисплей и атмосферную подсветку салона.

Стоимость кросс-купе Geely FY-11 будет озвучена позже, накануне начала его продаж в нашей стране. В Китае стоимость автомобиля, в переводе на рубли, составляет от 1,3 до 2,1 млн.

В России в начале этого года начались продажи Geely Atlas с новым турбированным двигателем.

Чтобы завоевать российский рынок, компания находит все новые способы снизить стоимость своих автомобилей.

Фото: Geely