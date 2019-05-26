Как делают двигатели V8 AMG. Видеоэкскурсия

Самые свирепые двигатели AMG делаются в тихом местечке на юге Германии, недалеко от Штутгарта.

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Посетить общину Аффальтербах, где собираются двигатели AMG, не просто — она расположена вдалеке от популярных туристических маршрутов Германии. Поэтому мы решили выложить видео экскурсии по фабрике AMG, которое и без перевода расскажет многое о предприятии.

Автор видео — Shmee150 — является большим поклонником автомобилей AMG и недавно приобрел Mercedes—Benz AMG G63. В данный момент он ждет доставки автомобиля, 4-литровый битурбированный двигатель которого собирают, буквально, при будущем хозяине.

Один из сотрудников Mercedes-AMG, Ларс Лаукенманн, демонстрирует блогеру некоторые процессы сборки двигателя V8. В ролике также показываются различия двигателей AMG, и вы, вероятно, будете удивлены, узнав, что их очень много.

Если после просмотра этого видео вы решите посетить завод AMG в Аффальтербахе, то знайте, что немецкая компания предлагает клиентам экскурсии по своим заводам, которые предусматривают также посещение центра обслуживания клиентов и студии AMG Performance. Узнать подробнее об экскурсиях в преддверии сезона отпусков можно здесь.

Этот 8-цилиндровый двигатель, за сборкой которого мы наблюдали, является самым прожорливым по версии издания АutoBild.

К сожалению, ужесточающиеся экологические стандарты скоро приведут к тому, что производство мощных двигателей, таких как этот V8, скоро прекратится. Из продажи уже исчезают Mercedes-AMG с моторами V12.

Фото, видео: Youtube