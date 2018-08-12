Смотрите, как она едет! Семь видео про новую 1-ю серию BMW

Уже известны цены (но на немецком конфигураторе). Будет недешево.

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BMW выпустила семь видеороликов (в основном — проезды мимо камеры), посвященных модели 1-й серии, а точнее, двум ее версиям: самой скромной и доступной по цене 118i и самой мощной и дорогой M135i xDrive. Приятно видеть, что BMW уделяет особое внимание не только полноприводному хэтчбеку с мощным мотором, но и гораздо более доступному переднеприводному варианту 118i.

В компании ни слова не говорят о выходе модели 116i, а значит теперь базовой версией автомобиля станет 118i. Речь идет о BMW 1-й серии с легким трехцилиндровым турбированным двигателем объемом 1,5 литра. Мощность этого мотора составляет 138 л.с. и 220 Нм, благодаря чему разгон до 100 км/ч занимает всего 8,5 секунды.

Оснащаться этот двигатель может как 6-ступенчатой механикой, так и 7-ступенчатым роботом с двумя сцеплениями. Следует отметить, что по сравнению с предшественником данная версия BMW 1-й серии стала легче на 15 кг, но это не отразилось на динамике машины и расходе топлива (5 литров на 100 км в смешанном режиме).

На немецком сайте BMW уже заработал конфигуратор нового поколения модели, начальная цена которой составила 28 200 евро (2 036 040 рублей). За версию с роботизированной коробкой предлагается доплатить еще 2000 евро (144 400 рублей).

При этом начальная стоимость Mercedes—Benz А-класса в Германии — 26 555 евро (1 917 271 рубль; в России — от 1 850 000 рублей), а цена самого доступного Audi S3 Sportback там равна 25 800 евро (1 862 760 рублей; в России — от 1 858 000 рублей).

Версия M135i стоит для немцев 48 900 евро (3 530 580 рублей). Это несколько дороже, чем цена основного конкурента «баварца» — Mercedes-AMG A35, стоимость которого составляет в Германии 47 796 евро (3 450 871 рубль), и гораздо больше, чем просят за Audi S3 Sportback (45 500 евро, или 3 285 100 рублей).

Поставки BMW 1-й серии клиентам запланированы на сентябрь этого года.

О других двигателях нового BMW 1-й серии можно узнать здесь.

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Фото, видео: BMW