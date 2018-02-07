Законопослушная воровка воспользовалась услугой «трезвый водитель»

Полицейские Читы вернули автовладельцу похищенную дорогостоящую иномарку.

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Началось все с того, что в полицию обратился 44-летний житель краевого центра и сообщил об ограблении. Прибывшие полицейские установили, что из квартиры пропали золотые украшения, а со двора дома — автомобиль Мерседес 2018 года выпуска (модель не указана), в салоне которого находились три сотовых телефона (один из них стоил около 60 тысяч рублей) и более 30 тысяч рублей наличных денег.

Воровку удалось найти довольно быстро, ею оказалась 21-летняя читинка, с которой мужчина познакомился накануне на улице и пригласил к себе домой. После бурной ночи, сопровождавшейся распитием спиртных напитков, мужчина уснул, а утром понял, что ни денег, ни машины у него больше нет.

Впрочем, похитительница оказалась неопытной и даже какой-то наивной. Собрав ценности и деньги, она села в машину стоимостью около шести миллионов рублей и поняла, что слишком много выпила, а ведь нетрезвый человек за рулем — это преступник! И тогда она попросила случайного прохожего сесть за руль и... довезти ее до дома.

А с утра, выспавшись и протрезвев, она перегнала краденный автомобиль подальше от дома и бросила его в поле, за пределами города.

Машину уже вернули законному владельцу, а телефоны и золотые изделия ищут. В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ (кража в особо крупном размере). Теперь наивной грабительнице грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.

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