Говорите правильно: колес 17-го радиуса не бывает! «За рулем» объясняет, что на самом деле означает маркировка R17 на шине. Скажете на шиномонтаже, что это радиус, и мастер-приемщик ехидно улыбнется, а вот назовете верно и, возможно, даже получите скидку на работу. Можно ли втыкать зарядки в прикуриватель? — Есть нехороший нюанс! Казалось бы, странный вопрос. Для чего тогда нужны все эти гнезда и гаджеты, если одно нельзя подключать к другому? На самом деле можно, но последствия могут быть самыми разными, а отвечать — вам. Что делать с велосипедистами на дорогах? Наш и не наш опыт Почему профессиональные велосипедисты тренируются там, где езда на велосипеде запрещена Правилами? Ответ прост: это Россия. Рассказываем, как решают эту и другие проблемы велосипедистов у нас, а как — в других развитых странах.