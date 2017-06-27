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В России цены на автомобили Aurus станут известны к концу этого месяца (июня), сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе российского автомобильного бренда.
Впрочем, это только цены «от», окончательная стоимость каждого конкретного автомобиля будет формироваться на основании выбранного оборудования, которое каждый владелец определяет сам.
Впрочем, цены хотя и назовут, поставлять автомобили Aurus для розничных продаж планируют не ранее 2020 года.
Известно также, что в июне 2019 г. на территории бывшего завода ЗИЛ на юге Москвы компания «Авилон» планирует открыть один из первых салонов марки Aurus.
- Кстати, вчера Владимир Путин и лидер Китая Си Цзиньпин осмотрели несколько моделей Haval, а потом поехали на дальнейшие мероприятия на лимузине российского производства Aurus. Презентация внедорожников была посвящена открытию в Тульской области завода китайской компании.
- Мировая премьера автомобиля Aurus Senat состоялась Международном Московском автосалоне летом прошлого года.
Фото: Гавриил Григоров/ТАСС
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