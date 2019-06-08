13 самых опасных для жизни занятий (помимо езды на мотоцикле)

Согласно статистике, у вас больше шансов покалечиться, упав не с мотоцикла, а, скажем, с кровати или во время секса.

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Согласно статистике Национальной администрации безопасности дорожного движения США за 2017 год, число мотоциклистов, погибших в авариях, сократилось на 3%, до 5172 человек. Это, конечно, много, но по сравнению с другими занятиями, с которыми мы сталкиваемся каждый день, езда на двух колесах может показаться не такой уж и опасной.

Пользуясь случаем, хотим напомнить, что не стоит садиться на мотоцикл без соответствующей экипировки, даже если ехать предстоит пару сотен метров. Не стоит пренебрегать ею и в жару, в том числе ограничиваться ради прохлады лишь «черепахой» без куртки сверху.

1 место — курение

Все еще думаете, что курение сигарет делает вас крутым? Подумай снова. Число смертей из-за курения растет. Из-за этой привычки ежегодно умирает 480 тыс. человек.

2 место — алкоголь

Есть шутка, что никто никогда не видел старых ЗОЖников, но старых алкоголиков вокруг полно, а значит не так уж пьянство и опасно. Тем не менее чрезмерное употребление алкоголя ежегодно приводит в США к более чем 88 тыс. смертей. Хороший повод задуматься.

3 место — грипп

В 2017 году только в США от гриппа умерло 80 тыс. человек. Кажется, современная медицина умеет его лечить, но риск умереть до сих пор велик.

4 место — наркотики

Печально, но смерть от передозировки наркотиками входит в пятерку самых популярных видов досрочной кончины. В 2017 году в США от этого умерло 70,2 тыс. человек.

5 место — пассивное курение

На сегодняшний день дружба с курильщиком опасна, так как может убить вас. От пассивного курения только в США за год погибает 41 тыс. человек.

6 место — владение оружием

В России оружия не так много, как в США, и к нам данный пункт имеет ограниченное отношение. Огнестрельное оружие опасно, и в первую очередь — для его владельца: в 2017 году в США было застрелено почти 40 тыс. человек (39 773), и две трети этих людей застрелили себя сами, специально или случайно.

7 место — невнимательность за рулем

Поедая бутерброд, бреясь, читая сообщения в мессенджерах или смотря кино во время управления автомобилем, вы увеличиваете свои шансы на преждевременную смерть. Только из-за одних смс в США ежедневно погибает 9 человек.

8 место — секс

Количество заболеваний, передающихся половым путем, растет. В США от них ежегодно умирает 23 тыс. человек и презерватив не является панацеей.

9 место — падение с лестницы

Прежде чем бегать по лестницам или эскалаторам, задумайтесь — стоит ли делать то, что приводит к гибели 12 тыс. человек в год.

10 место — падение с постели

Спите в полглаза, а лучше — на полу. Оказывается, падение с постели ежегодно уносит жизни более 10 тыс. американцев. И это они еще в плацкартах не ездят.

11 место — бытовая химия

Наши дома полны опасностей, в частности — ядов, содержащихся в бытовой химии, готовых вас отравить. Ежегодно от этого страдают и умирают тысячи человек. И гораздо опаснее сидеть дома, чем, например, отправиться на прогулку или в путешествие.

12 место — вождение автомобиля

Поездка на работу — это не только скучно, но и невероятно опасно. В это время ваши шансы умереть вырастают до соотношения 1 к 103. К слову, мотоциклист, в отличие от автомобилиста, рискует в пропорции 1 к 858.

13 место — прогулка

Прогулки полезны для здоровья. Или нет? Директор Ассоциации безопасности дорожного движения Джонатан Адкинс заявил, что «хотя за последнее десятилетие мы добились снижения смертности на дорогах, смертность среди пешеходов возросла на 35%, а их шансы погибнуть составляют 1 к 556».

Теряя время в пробках, мы теряем деньги. Сколько могли бы подзаработать российские автомобилисты, если бы не заторы на дорогах?

Эксперты назвали 24 самых небезопасных в случае ДТП автомобиля. А вашего нет в этом списке?

Фото: Harley-Davidson, depositphotos.com