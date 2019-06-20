В Москве на дороги выехали беспилотные автомобили

Первые пять автоматизированных автомобилей «Яндекса» выехали на дороги Москвы в рамках правительственного эксперимента по тестам машин-беспилотников.

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Пока это только автомобили «Яндекса», который выпустил пять беспилотников на дороги Москвы. До конца лета будет еще 15, а до конца года — 95. Также до конца года тестировать беспилотные автомобили будут и в других областях, также к эксперименту должны присоединиться и другие производители высокоавтоматизированных транспортных средств, отмечают в «Автонете», курирующем проект. В «Яндексе» начали работу над технологией беспилотного управления автомобилем в конце 2016 года, а первые прототипы компания испытала весной 2017 года.

С помощью тестирования пытаются понять, насколько целесообразно и экономически выгодно использовать беспилотные технологии.

Постановление о проведении с 1 декабря эксперимента по эксплуатации беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования в Москве и Татарстане Дмитрий Медведев подписал еще в октябре 2018 года.

В ближайшее время машины-беспилотннки получат право ездить по дорогам не только Москвы и Татарстана, но и Московской области, Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Краснодарского края.

Скоро для интенсивных испытаний шин водители не потребуются, машины будут тестировать беспилотники.



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