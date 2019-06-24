В июле в Подмосковье пройдет уже пятый по счету автомобильный фестиваль нового формата Tuning Open Fest.

13 и 14 июля на базе отдыха «Круглое озеро» в Подмосковье состоится уникальное событие — пляжный музыкально-автомобильный фестиваль нового формата Tuning Open Fest.

Фестиваль традиционно проходит в формате пляжной вечеринки Open Air и длится сутки без остановки. На вечеринке будет представлено более 200 тюнингованных автомобилей на любой вкус.

Помимо чистого пляжа и киловаттов звука организаторы обещают насыщенную беспрерывную программу с участием известных блогеров и артистов. В этом году фестиваль также посетит команда диджеев и финалистка шоу «Голос» Екатерина Кузина. При желании сидеть на месте без дела не придется, так как для гостей готовятся лучшие пляжные развлечения: водное сап-поло, пляжный волейбол, школа виндсерфинга и вейкборда.

В рамках фестиваля также состоится конкурс тюнинговых автомобилей, среди которых будут выбраны машины с «самым громким выхлопом», «самым низким клиренсом», «самым ярким цветом» и множеством других «самых-самых».

База отдыха «Круглое озеро», где пройдет Tuning Open Fest, находится на севере Московской области, в Солнечногорском районе. Возле деревни Мышецкое, в 18 км от Москвы.

Оформление тюнинга по новым правилам отложено ровно на год.

Эксперты « За рулем » припасли для вас несколько простых и не очень советов, как можно улучшить управляемость автомобиля.

Фото: Tuning Open Fest