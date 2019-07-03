10 бестселлеров по цене от 1,5 до 2 млн рублей

Имея возможность купить автомобиль за 2 млн рублей, россияне предпочитают, в основном, японские и корейские машины.

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Рейтинг самых востребованных в России новых автомобилей стоимостью от 1,5 до 2 млн рублей составлялся на основе средневзвешенных цен, что наиболее точно отражает реальную стоимость машин.

Самым популярным автомобилем за 2 млн рублей стала Toyota Camry. Всего с января по май этого года в России было куплено 13 319 машин этой модели, подсчитали аналитики «Автостата». Второе место занял кроссовер Kia Sportage, средняя стоимость которого составила 1,76 млн рублей. Купить его предпочли 13 221 человек. В тройку лидеров вошел единственный представитель европейского автопрома — Volkswagen Tiguan. Кроссовер разошелся тиражом 13 060 машин по средней цене 2 млн рублей.

Четвертое место досталось проданному в количестве 10 657 штук кроссоверу Toyota RAV4. Его средняя цена составила 2 млн рублей. Замыкает пятерку лидеров Kia Optima, цена которого в среднем составила 1,72 млн рублей. Этот седан предпочли 9880 покупателей.

Шестая строчка рейтинга за кроссовером Hyundai Tucson. При средней цене 1,69 млн рублей на него нашлось 9445 покупателей. На седьмом месте — Nissan Qashqai, проданный в количестве 9193 штуки по средней цене 1,64 млн рублей. На восьмой позиции оказался Mitsubishi Outlander. Его купили 9103 человека, заплатив в среднем по 2 млн рублей. Столько же автомобилисты отдали за Nissan X—Trail и Mazda CX—5, занявших девятое и десятое места. Всего было продано 8607 и 7484 экземпляров этих кроссоверов соответственно.

Топ-10 самых популярных новых автомобилей стоимостью от 1,5 до 2 млн рублей

Место Марка, модель Продано с января по май 2019 г., шт. Средневзвешенная цена, млн руб. 1 Toyota Camry 13 319 2 2 Kia Sportage 13 221 1,76 3 Volkswagen Tiguan 13 060 2 4 Toyota RAV4 10 657 2 5 Kia Optima 9880 1,72 6 Hyundai Tucson 9445 1,69 7 Nissan Qashqai 9193 1,64 8 Mitsubishi Outlander 9103 2 9 Nissan X—Trail 8607 2 10 Mazda CX—5 7484 2

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Рейтинг лучших и худших автомобилей полиции вы найдете здесь.

Фото: Toyota