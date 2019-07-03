10 бестселлеров по цене от 1,5 до 2 млн рублей — журнал За рулем

10 бестселлеров по цене от 1,5 до 2 млн рублей

Имея возможность купить автомобиль за 2 млн рублей, россияне предпочитают, в основном, японские и корейские машины.

Mazda CX-5
Mazda CX-5

Mazda > CX-5

Toyota Camry
Toyota Camry

Toyota > Camry

Nissan X-Trail
Nissan X-Trail

Nissan > X-Trail

Nissan Qashqai
Nissan Qashqai

Nissan > Qashqai

Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Outlander

Mitsubishi > Outlander

Kia Sportage
Kia Sportage

Kia > Sportage

Kia Optima
Kia Optima

Kia > Optima

Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan

Volkswagen > Tiguan

Hyundai Tucson
Hyundai Tucson

Hyundai > Tucson

Toyota RAV 4
Toyota RAV 4

Toyota > RAV 4

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Реальные цены: 10 самых доступных новых автомобилей

Рейтинг самых востребованных в России новых автомобилей стоимостью от 1,5 до 2 млн рублей составлялся на основе средневзвешенных цен, что наиболее точно отражает реальную стоимость машин.

Самым популярным автомобилем за 2 млн рублей стала Toyota Camry. Всего с января по май этого года в России было куплено 13 319 машин этой модели, подсчитали аналитики «Автостата». Второе место занял кроссовер Kia Sportage, средняя стоимость которого составила 1,76 млн рублей. Купить его предпочли 13 221 человек. В тройку лидеров вошел единственный представитель европейского автопрома — Volkswagen Tiguan. Кроссовер разошелся тиражом 13 060 машин по средней цене 2 млн рублей.


Четвертое место досталось проданному в количестве 10 657 штук кроссоверу Toyota RAV4. Его средняя цена составила 2 млн рублей. Замыкает пятерку лидеров Kia Optima, цена которого в среднем составила 1,72 млн рублей. Этот седан предпочли 9880 покупателей.

Шестая строчка рейтинга за кроссовером Hyundai Tucson. При средней цене 1,69 млн рублей на него нашлось 9445 покупателей. На седьмом месте — Nissan Qashqai, проданный в количестве 9193 штуки по средней цене 1,64 млн рублей. На восьмой позиции оказался Mitsubishi Outlander. Его купили 9103 человека, заплатив в среднем по 2 млн рублей. Столько же автомобилисты отдали за Nissan XTrail и Mazda CX—5, занявших девятое и десятое места. Всего было продано 8607 и 7484 экземпляров этих кроссоверов соответственно.

Топ-10 самых популярных новых автомобилей стоимостью от 1,5 до 2 млн рублей

Место

Марка, модель

Продано с января по май 2019 г., шт.

Средневзвешенная цена, млн руб.

1

Toyota Camry

13 319

2

2

Kia Sportage

13 221

1,76

3

Volkswagen Tiguan

13 060

2

4

Toyota RAV4

10 657

2

5

Kia Optima

9880

1,72

6

Hyundai Tucson

9445

1,69

7

Nissan Qashqai

9193

1,64

8

Mitsubishi Outlander

9103

2

9

Nissan XTrail

8607

2

10

Mazda CX—5

7484

2

Фото: Toyota

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