Месси, машину-то верни! Audi разорвала контракт с «Барселоной»

Футболисты слишком часто нарушали договоренности.

Немецкий автопроизводитель в прошлом году заключил спонсорское соглашение с испанским клубом «Барселона». В рамках контракта спортсменам и тренерскому штабу полагались бесплатные автомобили Audi, но сейчас их потребовалось вернуть.

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Сотрудничество Audi с самой титулованной командой Испании завершилось, по данным издания Diario AS, 30 июня. И марка полна желания получить обратно машины, которые сейчас находятся в распоряжении спортсменов.

В настоящее время игроки и главный тренер «Барселоны» пользуются следующими автомобилями:

Серхио Бускетс: Audi R8 Coupe V10 plus (Daytona gray)

Жерар Пике: Audi RS 6 Avant performance (Daytona gray)

Луис Суарес: Audi RS 6 Avant performance (Daytona gray)

Лионель Месси: Audi RS 6 Avant performance (Sepang blue)

Нелсон Семеду: Audi Q7 (Carrara white)

Марк-Андре тер Штеген: Audi SQ5 TFSI (Mythos black)

Эрнесто Вальверде: Audi Q7 e-tron quattro (Florett silver)

Жорди Альба: Audi Q7 (Sepang blue)

Иван Ракитич: Audi Q7 (Graphite gray)

Филипе Коутиньо: Audi Q7 3.0 TDI

Усман Дембеле: Audi RS3 Sportback (Panther black)

Серджи Роберто: Audi RS3 Sportback (Catalunya red)

Самюэль Умтити: Audi RS3 Sportback (Catalunya red)

Очень неплохие, надо заметить, автомобили!

По слухам, Audi решила разорвать контракт из-за того, что игроки «Барселоны» часто на публике пользовались автомобилями других брендов. Ожидается, что новым спонсором команды станет испанский бренд Cupra, выросший из спортивных модификаций SEAT.

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