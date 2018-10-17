Hyundai Creta 2 — новая порция фото — журнал За рулем

Hyundai Creta 2 — новая порция фото

В Сети появились свежие фотографии Hyundai Creta нового поколения, продажи которого должны начаться в ближайшее время.

Hyundai Creta
Hyundai Creta

Hyundai > Creta

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Новый кроссовер Hyundai получит практичный салон

На дорогах Южной Кореи снова был сфотографирован кроссовер Hyundai Creta второго поколения. Снимки, которые были взяты со страниц соцсетей, разместили сразу несколько местных изданий.

Судя по тому, что автомобиль перестали прятать от посторонних глаз, он полностью готов к продажам, которые должны начаться с азиатского рынка. Позже Creta поступит в продажу в Европе и в России.

Дизайн автомобиля изменился до неузнаваемости и уже вызвал споры: многие автолюбители уверены, что внешность кроссовера проигрывает дизайну одноплатформенного кроссовера Kia Seltos, который тоже в ближайшее время поступит в продажу.


Напомним, что автомобиль получит салон с новой более современной архитектурой. Помимо более качественных материалов отделки салон новинки будет отличать мультимедийная система с 10,25-дюймовым сенсорным монитором, способным разделять изображение: водитель будет видеть на нем одно, а передний пассажир — другое. Кроме того, в топовых комплектациях кроссовера предусмотрен 8-дюймовый проекционный дисплей, способный транслировать часть информации для водителя на лобовое стекло.


Hyundai Creta 2 — новая порция фото

Фото, видео: Youtube

Hyundai Creta 2 — новая порция фото
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Отзывы о Hyundai Creta (9)

Hyundai 2017 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Хороший авто за свои деньги

Недостатки:

За свои деньги хороший авто

Комментарий:

Вот почему во всех статьях про crety ZR пишет, что двигатели 1.6 и 2.0 отлично переваривают 92 и ZR только на нем и ездят, а в справочнике пишутьс про расход 95 на 100 км "Из них на бензин (АИ-95, средний расход 11,75 л/100 км)" непонятно

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