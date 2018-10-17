Экстремисты призывают к блокаде Международного автосалона во Франкфурте, потому что там рекламируют вредные для окружающей среды транспортные средства. И в этот раз «зеленые» настроены как никогда решительно.
Кроссовер Ford Kuga второго поколения после ухода легкового подразделения марки с нашего рынка можно купить только с пробегом. А стоит ли его покупать? Эксперт «За рулем», придирчиво исследовавший надежность основных узлов и агрегатов Куги, знает ответ.
Свершилось то, чего владельцы внедорожников УАЗ ждали много-много лет: Патриот обзавелся автоматической коробкой передач. И довольно неплохой — джиэмовским шестиступенчатым агрегатом Punch 6L50. Этот автомат устанавливали и на BMW — 3-й серии и кроссовер X3 прошлого поколения, и на Chevrolet — предыдущую генерацию Camaro и пикап Colorado, и на многие другие автомобили.