Новый Volkswagen Tiguan: большие изменения во всем — журнал За рулем

Новый Volkswagen Tiguan: большие изменения во всем

Готовится следующее поколение одного из самых продаваемых кроссоверов, а пока журналисты иностранного издания размышляют, каким оно будет.

Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan

Volkswagen > Tiguan

Материалы по теме
10 самых популярных кроссоверов-2019

Кроссовер наверняка получит купеобразную форму, эта идея обсуждалась довольно долго. В Фольксвагене хотят сделать приобретение этого автомобиля прежде всего «эмоциональной» покупкой. Версия Allspace тоже будет, она длиннее обычной на 25 см. Источники британского издания Аuto Еxpress также сообщили, что при этом объем багажника Tiguan останется прежним — около 470 литров.

Салон Тигуна приблизят к тому, что сегодня предлагают на обновленном Пассате. Кроссовер оснастят большим экраном мультимедийной системы, множеством технологических новшеств и, как теперь принято, частичным автопилотом.

Ожидается, что двигатели новый Tiguan получит такие же, как у Гольфа, эту модель обещают представить в конце года. Все они будут гибридными, мощность младшего из них составит порядка 170 л.с., старшего — около 250 л.с.

В планах и спортивная версия Tiguan R с 2-литровым четырехцилиндровым турбированным бензиновым двигателем мощностью до 350 л.с. и полным приводом.

Новый Volkswagen Tiguan: большие изменения во всем

Рисунки: Аuto Еxpress

Новый Volkswagen Tiguan: большие изменения во всем
Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Отзывы о Volkswagen Tiguan (14)

Volkswagen 2012 / срок владения 1 — 3 года

Достоинства:

Комфортный,тихий,быстрый,удобный. Возможность чиповки без проблем для двигателя.

Недостатки:

Нет.

Комментарий:

Тут многие пишут о жесткой подвеске, это вы ещё на рав4 значит не катались-вот где дубовая подвеска! Махнул рав на тигу и очень очень доволен! Другое измерение! Рав с вариатором не ехал, только выл ,и легендарная надежность тоёты что не оправдала себя: замена valvematic на 75тк обегчила бумажник ...

Написать отзыв

Читать комментарии (1)

Самые новые
  • Самые новые
  • Самые лучшие
  • Самые старые