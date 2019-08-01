Новый Volkswagen Tiguan: большие изменения во всем

Готовится следующее поколение одного из самых продаваемых кроссоверов, а пока журналисты иностранного издания размышляют, каким оно будет.

Материалы по теме 10 самых популярных кроссоверов-2019

Кроссовер наверняка получит купеобразную форму, эта идея обсуждалась довольно долго. В Фольксвагене хотят сделать приобретение этого автомобиля прежде всего «эмоциональной» покупкой. Версия Allspace тоже будет, она длиннее обычной на 25 см. Источники британского издания Аuto Еxpress также сообщили, что при этом объем багажника Tiguan останется прежним — около 470 литров.

Салон Тигуна приблизят к тому, что сегодня предлагают на обновленном Пассате. Кроссовер оснастят большим экраном мультимедийной системы, множеством технологических новшеств и, как теперь принято, частичным автопилотом.

Ожидается, что двигатели новый Tiguan получит такие же, как у Гольфа, эту модель обещают представить в конце года. Все они будут гибридными, мощность младшего из них составит порядка 170 л.с., старшего — около 250 л.с.

В планах и спортивная версия Tiguan R с 2-литровым четырехцилиндровым турбированным бензиновым двигателем мощностью до 350 л.с. и полным приводом.

Между тем, Tiguan с мотором 1.4 TSI и роботом DSG выбыл из парка «За рулем». Служил он верой и правдой, ни разу внепланово не попросился в сервис. Мелкие неприятности связаны лишь с особенностями нашего климата.



Рисунки: Аuto Еxpress