В Британии опросили водителей и выяснили, что незнакомые дороги — главный страх, который их преследует. А по статистике следовало бы больше бояться совсем другого…

Опрос был проведен британской школой Red Driving School и показал, что незнакомых дорог боятся 38% опрошенных автовладельцев. На втором месте — боязнь агрессивных водителей, с которыми можно встретиться на дороге — 35% выбрали этот вариант ответа.

Еще 17% побаиваются велосипедистов, и всего 1% — пешеходов, которые могут неожиданно выскочить перед автомобилем.

Эти результаты любопытно сравнить с данными Министерства транспорта, которое рассказало о реальных угрозах на дороге, пишет msn.com. 40% всех дорожно-транспортных происшествий в Великобритании происходят ночью, несмотря на то что езда в темное время суток беспокоит только 9% процентов опрошенных. Плохая дорожная обстановка привела к 12,6% несчастных случаев, а вот ошибки водителей и опасное вождение стали причиной 71% аварий.

Что делают водители, чтобы успокоиться, если они находятся в нервном состоянии за рулем? 25% респондентов заявили, что ставят музыку, при этом еще 18% ответили, что, наоборот, выключают музыку, чтобы она их не нервировала.

Глубокое дыхание, назальный спрей и другие традиционные методы расслабления использовали немногие, а 10% просто приняли свое беспокойство как данность, не пытаясь его подавить.

«Учитывая разнообразие дорог в Великобритании, неудивительно, что они могут вызывать беспокойство у некоторых водителей», — отметил Ян Макинтош, генеральный директор Red Driving School.

Он посоветовал водителям, впервые выбирающим незнакомую дорогу, сперва изучить ее тип и решить, не стоит ли воспользоваться другим маршрутом. Если вы чувствуете, что впадаете в панику, следует отказаться от кофеина и вместо этого сделать дыхательную гимнастику, открыть окна, попытаться расслабиться, сосредоточившись на управлении автомобилем.

Российских водителей также спросили о том, каким автомобильным страхам они подвержены за рулем автомобиля.

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