Когда у человека день рождение, то ему дарят подарки. А юбиляр накрывает стол и приглашает гостей. Минскому автомобильному заводу 75 лет. Такое вот событие. Будут и поздравления коллективу предприятия и праздничный концерт, но и сам МАЗ к своему юбилею подготовил сюрприз: первый представитель нового поколения автобусов МАЗ.
Volvo XC70 II продавался в нашей стране с 2007 по 2016 год. Автомобиль поистине универсальный, подходящий и для путешествий, и для перевозки большого багажа. Чем еще привлекает автомобиль, рассказываем в обзоре модели.
Отличий у обновленного Суперба немного — преимущественно косметические. Он стал наряднее и ярче. В салоне машин дорогих комплектаций больше хромированного блеска. Оно и понятно: один из главных рынков для Суперба — Китай.
Ducato несколько последних лет — лидер в сегменте LCV по продажам в 12 странах Евросоюза и еще в шести занимает второе место. Поэтому, когда пришла пора модернизации Ducato, фиатовцы, следуя логике эскулапов, постарались не навредить.
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