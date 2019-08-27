Обжаловать штрафы разрешат по интернету

Новый сервис запустят в тестовом режиме на сайте госуслуг в 2020 году, рассказал замглавы Минкомсвязи Максим Паршин.

Материалы по теме Где моя скидка на штрафы? — ответ главы ГИБДД

Автовладельцы смогут обжаловать штрафы за нарушения ПДД прямо на сайте госуслуг, где появится отдельный сервис. Также через интернет можно будет вернуть деньги за ошибочно назначенный штраф. Появится новый сервис в 2020 году, а новую услугу россиянам представят уже 27 августа, рассказал «Известиям» Максим Паршин.

Чтобы воспользоваться услугой, нужно будет дать согласие на получение электронных заказных писем. После этого извещения водителю станут приходить в тот же день, как будет вынесено постановление о штрафе.

Это позволит оперативно подать жалобу, которая, согласно КоАП, должна быть направлена в течение 10 дней с момента получения извещения. Доказать свою невиновность можно будет, прикрепив к электронному письму документы, например заявление об угоне автомобиля, договор купли-продажи машины, записи с видеорегистратора и другие.

В онлайн-режиме можно будет обратиться не только в Госавтоинспекцию, но и к операторам парковок. В столице, например, это ГКУ «Администратор Московского парковочного пространства» (штраф за неоплаченную стоянку) и Московская административная дорожная инспекция (штраф за неправильную парковку). Сейчас автовладельцам приходится лично подавать заявление в ГИБДД либо отправлять по почте заказным письмом.

Станет ли новый сервис успешным, пока неясно, но известно, что в прошлом году на водителей было заведено более 22 млн дел об административных правонарушениях, и только менее 1% из них было прекращено.

Специалисты говорят, что для того чтобы новый сервис заработал, требуется внести изменения в КоАП, где пока не предусмотрено обжалование штрафов в электронном виде.

Бывает, что в течение дня правила на конкретном участке дороги могут измениться, и тогда водители становятся «заложниками» этих перемен.



Фото: depositphotos.com