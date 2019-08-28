Ливни остановили заводы Toyota

Из-за сильных осадков автопроизводитель вынужден был временно приостановить сборку машин.

Обрушившиеся на Японию проливные дожди стали проблемой не только для местных жителей и экстренных служб, но и для автопроизводителей, заводы которых попали в зону интенсивных осадков.

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Так, компании Toyota пришлось приостанавливать выпуск автомобилей в префектуре Фукуока. Временно были остановлены заводы в городах Канда (4,5 тысяч сотрудников) и Мията (9 тысяч работников), где шло производство различных моделей Toyota и Lexus.

Конвейеры были остановлены во второй половине дня 28 августа (утром по московскому времени) до нормализации погодной обстановки в стране. Выпуск машин возобновится сразу же, когда работа на заводах будет безопасной для сотрудников.

В начале года на единственном автомобильном заводе Subaru в Японии были прекращены работы из-за дефекта, найденного в механизме гидроусилителя руля.

Фото: AP/TASS