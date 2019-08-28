Новый Golf покажется уже этой осенью

Volkswagen официально подтвердил, что покажет модель 8-го поколения в 2019 году.

О дате дебюта Volkswagen Golf VIII ходило много слухов. Первоначально планировалось показать машину на шоу во Франкфурте, потом были выявлены проблемы с предсерийными прототипами, и премьеру модели вроде бы перенесли на 2020 год, а затем отказ от презентации Гольфа во Франкфурте объяснили нежеланием создавать конкуренцию первому серийному электромобилю Volkswagen ID.

Как бы то ни было, но теперь официально подтверждено, что новое поколение культового хэтчбека будет рассекречено не просто до конца 2019 года, а уже осенью. То есть совсем скоро. А пока Volkswagen расщедрился на фотографию новинки. Правда, скрытую под полосатым камуфляжем.

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Глава Volkswagen Design Клаус Бишофф пообещал, что Golf VIII будет притягивать взгляды. Оправдаются ли эти громкие заявления или нет — узнаем совсем скоро. А пока даже под черно-белой маскировкой можно оценить элегантные, по словам главного дизайнера марки, пропорции новой пятидверки.

Как будет выглядеть салон нового VW Golf, можно узнать здесь.

Фото: Volkswagen