Российские регионы с самым дорогим и самым дешевым бензином назвали специалисты Росстата. Результаты исследования отчасти оказались неожиданными.

Материалы по теме Подстава — каждая пятая АЗС поймана на недоливе

Оказалось, что, например, в Сибири наиболее низкая цена на топливо отмечена в городе Барнаул Алтайского края. Всего 43,03 рубля за литр. Если брать Центральный федеральный округ, то здесь низкими ценами радует Ярославль. Бензин тут стоит в среднем 42,59 рубля за литр. В Северо-Кавказском федеральном округе самый дешевый бензин продается в Назрани (42,68 рубля). В Южном федеральном округе литр бензина дешевле всего можно купить в Волгограде (44,74 рубля). Также сравнительно дешево можно заправиться в Ульяновске (42,91 руб./л), Архангельске (43,42 руб./л) и Салехарде (42,52 руб./л).

Самый дорогой бензин, по данным Росстата, в Анадыре (Дальневосточный федеральный округ) — 57,74 руб./л. Также в этот список вошли Севастополь (48,79 руб./л), Калининград (47,89 руб./л), Ханты-Мансийск (47,5 руб./л), Москва (46,5 руб./л), Черкесск (46,56 руб./л) и Киров (45 руб./л).

Кстати, свои коррективы в данные Росстата поспешили внести сами интернет-пользователи, сообщив, где, по их информации, на самом деле самый дорогой и самый дешевый бензин.

«В городе Губкинский 95-й — 37,15», — рассказал один из комментаторов. «А как же Крым? Где цена 95-го доходит до 50 рублей!» — возмутился другой пользователь. «В Ичкерии по 35», — добавил третий.

Напомним, 22 октября сообщалось, что спрос на бензин в России в 2019 году упал на один процент по сравнению с прошлым годом, что является рекордом за последние несколько лет. По мнению экспертов, даже такая небольшая цифра имеет для рынка серьезное значение и должна расцениваться как тревожный знак.

Стало известно, сколько на рынке плохого бензина.

Фото: Руслан Шамуков/ТАСС