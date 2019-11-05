Volkswagen Polo получил новую умную комплектацию

Седан, стоимостью менее 800 тыс. рублей, оснащен всем необходимым и даже систему удаленного доступа через смартфон.

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Volkswagen начал продажи седана Polo в новой продвинутой, но доступной комплектации Select. Цена автомобиля составляет 799 900 рублей.

Новая версия модели может оснащаться 1,6-литровыми двигателями мощностью 90 и 110 л.с., а также 5-ступенчатой механикой. Для более мощного мотора предусмотрен 6-ступенчатый автомат.

В новую комплектацию машины входят окрашенные в черный цвет зеркала заднего вида с обогревом, электрорегулировка фар, спортивный мультируль, обивка сидений Cushion, аудиосистема, центральный замок, подогрев передних сидений и форсунок омывателя, круиз-контроль. Главной особенностью комплектации стал модуль Volkswagen Connect, управляемый при помощи специального приложения, устанавливаемого на смартфон.

Через приложение можно управлять рядом функций автомобиля и получать необходимую информацию о его состоянии и не только. Например, приложение подскажет идентификационный номер машины, ее пробег и уровень топлива, напомнит дату следующего техосмотра, предоставит статистику на основе пройденного расстояния, времени в пути и потраченного топлива, отсортирует поездки по их типу. Более того, опираясь на эти данные, приложение подскажет, как добиться большей экономичности во время поездок.

Также приложение показывает расположение сервисных центров Volkswagen на карте и с помощью его можно записаться на ремонт или ТО. В случае поломки приложение поможет быстро вызвать помощь. Есть в приложении и подсказки, что обозначают значки на приборной панели, а также функция поиска автомобиля на парковке.

Напомним, что стоимость самого доступного Volkswagen Polo составляет от 679 900 рублей.

Скоро в продаже появится новый VW Golf. Узнать о его современных системах можно здесь.

Фото: Volkswagen