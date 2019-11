Топ-10 настоящих рэперских автомобилей

Составлен рейтинг самых популярных среди рэперов автомобилей, клипы с участием которых набрали наибольшее количество просмотров.

Материалы по теме 10 нелепых ДТП с участием знаменитостей

Обязательными атрибутами современной рэп-культуры сегодня являются виллы, яхты, девушки модельной внешности и, конечно, дорогие автомобили. На рубеже веков в клипах чаще снимались машины американского автопрома, а в 2010-х годах рэперы стали чаще выбирать для съемок клипов автомобили европейских люксовых брендов и их эксклюзивные версии.

Стильные автомобили особенно важны для создания особого образа артиста и ассоциируются с независимостью. Поэтому их подбору для съемок уделяется особое внимание. Они должны быть дорогими, отражающими настроение композиции, а также оттенять образ главного героя клипа.

В ходе исследования, проведенного аналитиками крупнейшего автомобильного агрегатора Autospot.ru, были определены 250 автомобилей, снявшиеся в 120 клипах, которые набрали наибольшее количество просмотров в Сети. Абсолютно все представленные модели могли бы украсить любую коллекцию автомобилей, но 10 из них достойны особого внимания — такого же, которое проявили к ним звезды рэпа, сняв в наибольшем количестве своих клипов, подборку которых можно найти в блоге Autospot.ru.

На 10-м месте — Land Rover Range Rover, который снимался в нескольких клипах канадца Обри Дрейка Грэма (Hold On, We`re Going Home — 140 млн просмотров и Headlines — 205 млн просмотров). На 9-м месте — Bentley Continental, выбранный рэпером Фьючером из Атланты для клипа на композицию Mask Off — 385 млн просмотров. Восьмая строчка рейтинга досталась двум моделям Lamborghini — Countach и Diablo, снявшихся в клипе на композицию MotorSport Ники Минаж и Карди Би (510 млн просмотров). На 7-м месте — BMW 6-й серии, выбранный Фетти Уэпом для клипа его дебютной песни Trap Queen (более 662 млн просмотров). Шестое место — у Mercedes—Benz Maybach S 650, снявшийся в клипе Тайги на композицию Taste (855 млн просмотров).

В пятерку лидеров вошел Chevrolet Impala. Рэперы так часто использовали его в клипах, что, кажется, в Америке не осталось ни одной Impala без киношного прошлого. Всего аналитики насчитали 1,1 млрд просмотров клипов с этим автомобилем. На 4-м месте — Ferrari Spider, выбранный Лилу Дики и Крисом Брауном для клипа Freaky Friday (560 млн просмотров), а также Омарионом для клипа Post To Be (700 млн просмотров).

Тройка лидеров начинается с Rolls—Royce Dawn. Самый популярный клип с этим автомобилем — у DJ Халеда (композиция I«m The One), который просмотрен 1,3 млрд раз. На втором месте — McLaren P1. В клипе на трек Starboy канадского хип-хоп исполнителя Уикенда, набравшем 1,6 млрд просмотров, снимался его собственный бордовый McLaren P1.

Лидер рейтинга — маслкар Dodge Challenger. Он снимался в совместном с Арианой Гранде и Ники Минаж клипе британской певицы Джесси Джей на трек Bang Bang, который набрал более 1,4 млрд просмотров. Еще два Challenger SRT Hellcat можно увидеть в видеоклипе на композицию Ride Out, ставшей саундтреком к фильму «Форсаж 7» (228 млн просмотров).

Топ-10 популярных моделей рэпмобилей

Место Марка, модель Количество просмотров клипов с автомобилем Некоторые исполнители, в клипах которых снялся автомобиль 1 Dodge Challenger 1,62 млрд Ариана Гранде, Ники Минаж, Джесси Джей, Кид Инк, Тайга, Валей, Уай-джи, Рич Хоуми Куан 2 McLaren P1 1,6 млрд Уикенд 3 Rolls-Royce Dawn 1,3 млрд DJ Халед 4 Ferrari Spider 1,26 млрд Лил Дики, Крис Браун, Омарион 5 Chevrolet Impala 1,1 млрд Kriss Kross, Уай-джи, Джизи, Рич Хоуми Куан, Доктор Дре, Снуп Догг 6 Mercedes-Benz Maybach S 650 Cabriolet 855 млн Тайга 7 BMW 6-й серии 662 млн Фетти Уэп 8 Lamborghini Countach и Diablo 510 млн Ники Минаж, Карди Би 9 Bentley Continental 385 млн Фьючер 10 Land Rover Range Rover 345 млн Обри Дрейк Грем

Фото: Dodge