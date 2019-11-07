Топ-10 настоящих рэперских автомобилей — журнал За рулем

Топ-10 настоящих рэперских автомобилей

Составлен рейтинг самых популярных среди рэперов автомобилей, клипы с участием которых набрали наибольшее количество просмотров.

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Обязательными атрибутами современной рэп-культуры сегодня являются виллы, яхты, девушки модельной внешности и, конечно, дорогие автомобили. На рубеже веков в клипах чаще снимались машины американского автопрома, а в 2010-х годах рэперы стали чаще выбирать для съемок клипов автомобили европейских люксовых брендов и их эксклюзивные версии.

Стильные автомобили особенно важны для создания особого образа артиста и ассоциируются с независимостью. Поэтому их подбору для съемок уделяется особое внимание. Они должны быть дорогими, отражающими настроение композиции, а также оттенять образ главного героя клипа.

В ходе исследования, проведенного аналитиками крупнейшего автомобильного агрегатора Autospot.ru, были определены 250 автомобилей, снявшиеся в 120 клипах, которые набрали наибольшее количество просмотров в Сети. Абсолютно все представленные модели могли бы украсить любую коллекцию автомобилей, но 10 из них достойны особого внимания — такого же, которое проявили к ним звезды рэпа, сняв в наибольшем количестве своих клипов, подборку которых можно найти в блоге Autospot.ru.

На 10-м месте — Land Rover Range Rover, который снимался в нескольких клипах канадца Обри Дрейка Грэма (Hold On, We`re Going Home — 140 млн просмотров и Headlines — 205 млн просмотров). На 9-м месте — Bentley Continental, выбранный рэпером Фьючером из Атланты для клипа на композицию Mask Off — 385 млн просмотров. Восьмая строчка рейтинга досталась двум моделям Lamborghini Countach и Diablo, снявшихся в клипе на композицию MotorSport Ники Минаж и Карди Би (510 млн просмотров). На 7-м месте — BMW 6-й серии, выбранный Фетти Уэпом для клипа его дебютной песни Trap Queen (более 662 млн просмотров). Шестое место — у MercedesBenz Maybach S 650, снявшийся в клипе Тайги на композицию Taste (855 млн просмотров).

В пятерку лидеров вошел Chevrolet Impala. Рэперы так часто использовали его в клипах, что, кажется, в Америке не осталось ни одной Impala без киношного прошлого. Всего аналитики насчитали 1,1 млрд просмотров клипов с этим автомобилем. На 4-м месте — Ferrari Spider, выбранный Лилу Дики и Крисом Брауном для клипа Freaky Friday (560 млн просмотров), а также Омарионом для клипа Post To Be (700 млн просмотров).

Тройка лидеров начинается с RollsRoyce Dawn. Самый популярный клип с этим автомобилем — у DJ Халеда (композиция I«m The One), который просмотрен 1,3 млрд раз. На втором месте — McLaren P1. В клипе на трек Starboy канадского хип-хоп исполнителя Уикенда, набравшем 1,6 млрд просмотров, снимался его собственный бордовый McLaren P1.

Лидер рейтинга — маслкар Dodge Challenger. Он снимался в совместном с Арианой Гранде и Ники Минаж клипе британской певицы Джесси Джей на трек Bang Bang, который набрал более 1,4 млрд просмотров. Еще два Challenger SRT Hellcat можно увидеть в видеоклипе на композицию Ride Out, ставшей саундтреком к фильму «Форсаж 7» (228 млн просмотров).

Топ-10 популярных моделей рэпмобилей

Место

Марка, модель

Количество просмотров клипов с автомобилем

Некоторые исполнители, в клипах которых снялся автомобиль

1

Dodge Challenger

1,62 млрд

Ариана Гранде, Ники Минаж, Джесси Джей, Кид Инк, Тайга, Валей, Уай-джи, Рич Хоуми Куан

2

McLaren P1

1,6 млрд

Уикенд

3

Rolls-Royce Dawn

1,3 млрд

DJ Халед

4

Ferrari Spider

1,26 млрд

Лил Дики, Крис Браун, Омарион

5

Chevrolet Impala

1,1 млрд

Kriss Kross, Уай-джи, Джизи, Рич Хоуми Куан, Доктор Дре, Снуп Догг

6

Mercedes-Benz Maybach S 650 Cabriolet

855 млн

Тайга

7

BMW 6-й серии

662 млн

Фетти Уэп

8

Lamborghini Countach и Diablo

510 млн

Ники Минаж, Карди Би

9

Bentley Continental

385 млн

Фьючер

10

Land Rover Range Rover

345 млн

Обри Дрейк Грем

Фото: Dodge

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