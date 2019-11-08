Кросс-купе Haval F7x: известны цены

За самый простой кроссовер в комплектации Comfort с передним приводом попросят 1 549 000 рублей.

Материалы по теме Купе-кроссовер Haval F7x: известны комплектации

Напомним, Haval F7x оснащается бензиновым турбированным 2-литровым 190-сильным мотором и 7-ступенчатой роботизированной коробкой с двойным сцеплением. Комплектаций у модели три: Comfort, Elite и Premium.

Уже в начальной версии Comfort автомобиль оснащен галогеновыми фарами, светодиодными дневными ходовыми огнями, светодиодными передними противотуманными фарами с функцией освещения поворотов, светодиодными задними фонарями и многим другим. Моноприводный вариант кроссовера в этой комплектации обойдется в 1 549 000 рублей, полноприводный — в 1 629 000 рублей.

За Haval F7х 2WD в версии Elite попросят 1 619 000 рублей. За эти деньги к оснащению предыдущей версии добавится обогрев задних сидений, электрорегулировка кресла водителя в 6 направлениях, шторка в багажнике, зеркало заднего вида с автоматическим затемнением и камера заднего вида с динамической разметкой. Та же версия с полным приводом обойдется в 1 699 000 рублей.

Топовая Premium укомплектована светодиодными фарами, сиденья отделаны искусственной кожей со вставкой желтого цвета, мультифункциональным рулевым колесом с кнопками управления круиз-контролем, складывающимися боковыми электрозеркалами с обогревом, шторками безопасности, передними датчиками парковки, системой кругового обзора 360 градусов, адаптивным круиз-контролем, системой предупреждения о возможном столкновении при движении вперед, автоматической системой торможения, 19-дюймовыми легкосплавными колесными дисками. Стоимость переднеприводного автомобиля в этой комплектации 1 739 000 рублей, за полноприводный попросят 1 819 000 рублей.

«За рулем» уже протестировал как Haval F7, так и F7x.

Фото: Haval