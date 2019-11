Американцы изменили «японцам» с «корейцами»

В финал конкурса «Автомобиль Северной Америки» прошли девять автомобилей, три из которых — Kia и Hyundai. И ни одного электромобиля.

В этом году представлено немало интересных автомобилей, из которых девять были отобраны для финала конкурса «Североамериканский автомобиль и грузовик 2019 года» (North American Car, Utility and Truck of the Year, NACTOY), который пройдет на автосалоне в Лос-Анджелесе.

Машины отбирали 50 судей. По условиям конкурса, каждый претендент должен быть совершенно новым автомобилем, доступным к заказу в дилерских центрах страны до конца года.

В номинации «Автомобиль года» финалистами стали Chevrolet Corvette Stingray, Hyundai Sonata и Toyota Supra. По пути к финалу эти модели обошли таких конкурентов, как Porsche 911, Polestar 1, BMW 3-й серии, Cadillac CT5, Mercedes—Benz A—класса, Volkswagen Arteon, Kia Soul, Mazda 3 и Subaru Legacy.

За звание «Кроссовер года» будут бороться Hyundai Palisade, Kia Telluride и Lincoln Aviator, которые, по мнению судей, оказались лучше, чем Audi E—Tron, Cadillac XT6, Lincoln Corsair, Volvo V60 Cross Country, Chevrolet Blazer, Ford Escape и Explorer, Subaru Outback и Honda Passport.

Определена и тройка лидеров среди пикапов. Лучшим станет либо Ford Ranger, либо Jeep Gladiator, а может Ram Heavy Duty. Эти автомобили прошли в финал, обойдя пикапы Chevrolet Silverado Heavy Duty и GMC Sierra Heavy Duty.

Победители будут объявлены и награждены 13 января 2020 года в Детройте. Примечательно, что среди финалистов представлены три корейские модели и только одна японская. И нет ни одного электромобиля. В прошлом конкуренцию американским машинам составляли автомобили японских брендов. Теперь приоритеты явно смещаются в сторону Kia и Hyundai.

В России началось производство Kia Soul нового поколения.

Фото: Hyundai