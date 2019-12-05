С 5 декабря в столице начал действовать пилотный проект департамента транспорта Москвы. Фиксировать случаи нелегальной парковки на площадке для пожарной спецтехники могут не только городские службы, но и сами москвичи.

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Неправильно припаркованные во дворах машины мешают работе экстренных служб, и москвичи жалуются на это в префектуры. Теперь они могут это сделать через мобильное приложение «Помощник Москвы», сообщает ЦОДД.

По федеральным требованиям, автомобили во дворах запрещено ставить на специально выделенные места для пожарной техники, в народе именуемые «красными квадратами». По статье 20.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях (нарушение требований пожарной безопасности) за это предусмотрен штраф до 3 тыс. рублей. Однако доказать факт неправильной парковки непросто, не вся разметка нанесена по ГОСТу, часто и сама область выбрана произвольно и раскрашена полосами белого и красного цвета, не соответствующими нормативу.

Отныне в столице возле красно-белых квадратов во дворах появятся знаки 3.27 «Остановка запрещена». Оставивших машину в зоне действия такого знака ждет штраф в 3 тысячи рублей.

Поскольку проект пилотный, действовать он будет не везде, а только в Центральном округе по адресам:

ул. Стройковская, д. 8, ул. Марксистская, д. 5, ул. Александра Солженицына, д. 31, стр. 1, ул. 4-я Тверская-Ямская, д. 12, ул. Чаянова, д. 16, ул. Бутырский Вал, д. 48, Вадковский пер., д. 16, Вспольный пер., д. 16, стр. 1.

Фиксировать это нарушение будут и инспекторы МАДИ.