Прогноз по авторынку: в 2019-м продажи просядут на 3%, а цены вырастут

Хотя год еще не завершился, подвести предварительные итоги и сделать прогноз на 2020-й уже можно.

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Итог уходящего года — минус 3% к 2018-му, полагает коммерческий директор Volvo Car Russia Алексей Тарасов, который сделал свой прогноз рынка по просьбе «За рулем». Это по рынку легковых автомобилей в целом, что касается премиального сегмента, к которому относится его марка, то тут результат чуть лучше просто потому, что обеспеченные люди, покупающие дорогие машины, менее зависимы от колебаний падающего рынка. За 11 месяцев 2019 года продажи просели на 3%, в то время как «премиум» вырос на 4%, отмечает топ-менеджер.

Основные причины падения спроса по рынку в целом — это снижение покупательской способности населения и рост цен, который, в свою очередь, частично обусловлен ростом утилизационного сбора.

Что касается продаж легковых автомобилей в 2020 году, то тут многое зависит от программ господдержки, ну и, конечно, от кошельков россиян. По имеющейся информации, которой он поделился с «За рулем», прогноз, который сделала ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (-8%) недалек от реальности. Тем более что подорожание машин всех брендов неминуемо и в следующем году, несмотря на то что многие компании переписали ценники уже под занавес уходящего.



«Мы (компания Volvo Car Russia) были вынуждены принять решение о повышении цен с 1 января 2020 года, и это только частично компенсирует увеличение утилизационного сбора. Поэтому вполне вероятно дальнейшее увеличение цен уже в течение первого полугодия».

В следующем году российскому рынку необходимы как программы поддержки массовых моделей, так и стимуляция спроса на пока нишевые, но перспективные электрифицированные машины.

Автомобильная индустрия делает бодрые шаги в сторону электрификации, и очевидно, что наше будущее — электрическое, не теряет оптимизма топ-менеджер.

Ранее свой нерадужный прогноз дала ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД).



Фото: Сергей Коньков/ТАСС

