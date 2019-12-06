Toyota получила новый патент на Короллу

В базе Федерального института промышленной собственности появились новые изображения популярного седана Тойоты.

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Чтобы избежать споров относительно дизайна новой Toyota Corolls, компания запатентовала в России внешность Corolla, которую седан имеет в Соединенных штатах Америки.

Появление патента не значит, что автомобиль выйдет на российский рынок в данной версии. Компания часто прибегает к подобному типу защиты своей интеллектуальной собственности во многих странах. В том числе и в России.

Версия седана для России больше напоминает своей внешностью более статусную модель Тойоты — Camry, что положительно влияет на популярность автомобиля. Американский же вариант был запатентован для того, чтобы сторонние компании не могли предлагать на российском рынке аксессуары для автомобиля, которые делали бы его похожим на североамериканский вариант модели. Например, передний и задний бамперы.

Напомним, что Toyota начала продажи новой Короллы в России в начале марта 2019 года. Сегодня седан предлагается по цене от 1 173 000 до 1 700 000 рублей.

Toyota разработала новую платформу для своих будущих моделей. Чем будут отличаться новые автомобили компании, можно узнать здесь.

Изображения: ФИПС