Обновленный Hyundai Solaris 2020 (новые подробности)

Известно, что рестайлинговый Солярис будут выпускать на заводе в Санкт-Петербурге.

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Еще до официальной премьеры в Сеть утекли фотографии обновленного Соляриса, их начали активно обсуждать на клубном сайте club-solaris.ru. Но вскоре по просьбе российского представительства марки изображения были удалены. В Hyundai информацию об обновленном Солярисе пока держат в секрете. Опять же по слухам, премьера Solaris 2020 намечена на 17 февраля.

Судя по тем фотографиям, которые уже успели засветиться, экстерьер новинки оправдывает наши ожидания, таким же он был и на ранее опубликованном рендере. По сравнению с дорестайлинговой версией, в автомобиле изменена форма решетки радиатора: она получила модную ячеистую структуру, колодцы противотуманок стали треугольными, обновлена оптика, в максимальной комплектации появились светодиодные фары и фонари.

В салоне — новая мультимедийная система, при этом приборная панель осталась прежней.

О начинке пока ничего не известно, но, скорее всего, в «продвинутых» комплектациях автомобиль получит новый 1,6-литровый двигатель Smartstream, в «базе» останется все тот же 1,4-литровый мотор Kappa.

Тем временем «Автостат» сообщает, что петербургский завод Hyundai начнет производство обновленного седана в первом квартале 2020 года.

За последние годы «корейцы» буквально подмяли под себя российский рынок бюджетных автомобилей. Есть ли повод задуматься о других автомобилях, рассуждает наш автор.

Фото: club-solaris.ru