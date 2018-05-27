Обновленный Hyundai Solaris 2020 (новые подробности) — журнал За рулем

Обновленный Hyundai Solaris 2020 (новые подробности)

Известно, что рестайлинговый Солярис будут выпускать на заводе в Санкт-Петербурге.

Hyundai Solaris
Hyundai Solaris

Hyundai > Solaris

Материалы по теме
Обновление Hyundai Solaris коснется и двигателей

Еще до официальной премьеры в Сеть утекли фотографии обновленного Соляриса, их начали активно обсуждать на клубном сайте club-solaris.ru. Но вскоре по просьбе российского представительства марки изображения были удалены. В Hyundai информацию об обновленном Солярисе пока держат в секрете. Опять же по слухам, премьера Solaris 2020 намечена на 17 февраля.

Судя по тем фотографиям, которые уже успели засветиться, экстерьер новинки оправдывает наши ожидания, таким же он был и на ранее опубликованном рендере. По сравнению с дорестайлинговой версией, в автомобиле изменена форма решетки радиатора: она получила модную ячеистую структуру, колодцы противотуманок стали треугольными, обновлена оптика, в максимальной комплектации появились светодиодные фары и фонари.

В салоне — новая мультимедийная система, при этом приборная панель осталась прежней.

О начинке пока ничего не известно, но, скорее всего, в «продвинутых» комплектациях автомобиль получит новый 1,6-литровый двигатель Smartstream, в «базе» останется все тот же 1,4-литровый мотор Kappa.

Тем временем «Автостат» сообщает, что петербургский завод Hyundai начнет производство обновленного седана в первом квартале 2020 года.

  • За последние годы «корейцы» буквально подмяли под себя российский рынок бюджетных автомобилей. Есть ли повод задуматься о других автомобилях, рассуждает наш автор.

Фото: club-solaris.ru

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Отзывы о Hyundai Solaris (9)

Hyundai 2014 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

хороший! всегда знаю, что на него можно положиться! расход топлива отличный, за 3года и 9 месяцев владения разве. что задние пружины поменял...так как езжу на рыбалку часто да и с семьёй каждый год ездием в отпуск по России (грузить приходиться по полной), не знаю ну вроде больше 100 км в час не ...

Недостатки:

не выявил

Комментарий:

рекомендую

Написать отзыв

Читать комментарии (2)

Самые новые
  • Самые новые
  • Самые лучшие
  • Самые старые
Загрузка...