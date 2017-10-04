VW Tiguan будет похож на новый Golf — журнал За рулем

VW Tiguan будет похож на новый Golf

Нынешнее поколение VW Tiguan появилось в 2016 году, а теперь настало время обновить кроссовер, приведя его внешность в соответствие с дизайном новых моделей.

Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan

Volkswagen > Tiguan

Материалы по теме
Новый VW Transporter T7 — первые фото

Прототип рестайлингового Тигуана был сфотографирован во время испытаний на дорогах общего пользования в северной Швеции. На первый взгляд, изменения кажутся незначительными, но только благодаря хитрой технике камуфляжа Volkswagen, делающей прототип похожим на дорестайлинговую модель. Но при ближайшем рассмотрении становятся заметными некоторые ключевые изменения, особенно в передней части кроссовера.

Обновленный Tiguan получит новые светодиодные фары, как у нового VW Golf восьмого поколения, «брови» которых у прототипа прикрыты черной наклейкой. Также видно, что у машины новые решетка радиатора и передний бампер, как у Golf. Не обошлось и без нового логотипа Volkswagen.

Кроме того, обновленный Tiguan получил иные светодиодные задние фонари, но их форма осталась прежней. Слегка изменился и задний бампер.

Главным изменением должно стать обновление линейки двигателей Тигуана, которую он позаимствует у хэтчбека Golf. Она состоит как из бензиновых и турбодизельных моторов, так и из гибридных силовых установок.

Обновленный VW Tiguan должен быть представлен в этом году. Возможно, мы увидим его на автосалоне в Женеве в марте.

Фото: carscoops.com

VW Tiguan будет похож на новый Golf

Нынешнее поколение VW Tiguan появилось в 2016 году, а теперь настало время обновить кроссовер, приведя его внешность в соответствие с дизайном новых моделей.

VW Tiguan будет похож на новый Golf — фото 1083174VW Tiguan будет похож на новый Golf — фото 1083175VW Tiguan будет похож на новый Golf — фото 1083176VW Tiguan будет похож на новый Golf
VW Tiguan будет похож на новый Golf

Нынешнее поколение VW Tiguan появилось в 2016 году, а теперь настало время обновить кроссовер, приведя его внешность в соответствие с дизайном новых моделей.

VW Tiguan будет похож на новый Golf — фото 1083174VW Tiguan будет похож на новый Golf — фото 1083175VW Tiguan будет похож на новый Golf — фото 1083176VW Tiguan будет похож на новый Golf
Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Отзывы о Volkswagen Tiguan (14)

Volkswagen 2012 / срок владения 1 — 3 года

Достоинства:

Комфортный,тихий,быстрый,удобный. Возможность чиповки без проблем для двигателя.

Недостатки:

Нет.

Комментарий:

Тут многие пишут о жесткой подвеске, это вы ещё на рав4 значит не катались-вот где дубовая подвеска! Махнул рав на тигу и очень очень доволен! Другое измерение! Рав с вариатором не ехал, только выл ,и легендарная надежность тоёты что не оправдала себя: замена valvematic на 75тк обегчила бумажник ...

Написать отзыв

Читать комментарии (1)

Самые новые
  • Самые новые
  • Самые лучшие
  • Самые старые
Загрузка...