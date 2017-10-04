VW Tiguan будет похож на новый Golf

Нынешнее поколение VW Tiguan появилось в 2016 году, а теперь настало время обновить кроссовер, приведя его внешность в соответствие с дизайном новых моделей.

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Прототип рестайлингового Тигуана был сфотографирован во время испытаний на дорогах общего пользования в северной Швеции. На первый взгляд, изменения кажутся незначительными, но только благодаря хитрой технике камуфляжа Volkswagen, делающей прототип похожим на дорестайлинговую модель. Но при ближайшем рассмотрении становятся заметными некоторые ключевые изменения, особенно в передней части кроссовера.

Обновленный Tiguan получит новые светодиодные фары, как у нового VW Golf восьмого поколения, «брови» которых у прототипа прикрыты черной наклейкой. Также видно, что у машины новые решетка радиатора и передний бампер, как у Golf. Не обошлось и без нового логотипа Volkswagen.

Кроме того, обновленный Tiguan получил иные светодиодные задние фонари, но их форма осталась прежней. Слегка изменился и задний бампер.

Главным изменением должно стать обновление линейки двигателей Тигуана, которую он позаимствует у хэтчбека Golf. Она состоит как из бензиновых и турбодизельных моторов, так и из гибридных силовых установок.

Обновленный VW Tiguan должен быть представлен в этом году. Возможно, мы увидим его на автосалоне в Женеве в марте.

Узнать об оснащении нового Volkswagen Golf можно здесь.

Фото: carscoops.com