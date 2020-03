Топ-10 машин для «комфортного апокалипсиса»

Специалисты пофантазировали на тему автомобилей, в которых может спрятаться большая семья и уехать с багажником провизии от любого вируса.

Пока весь мир переходит в режим карантина, а люди сметают с прилавков гречку и макароны, специалисты онлайн-агрегатора по покупке новых автомобилей Autospot.ru собрали 10 машин для тех, кто готовится к сложным условиям.

Нет, мы не поддаемся панике: часто моем руки и не пересматриваем постапокалиптические фильмы. Однако для тех, кто любит быть всегда начеку, Autospot.ru подобрал топ-10 кроссоверов и внедорожников, в которых может спрятаться большая семья.

10. Jaguar F-Pace (мест — 5, объем багажника — 508 л, объем топливного бака — 63 л, расход топлива: 7.4 л/100 км — в смешанном цикле; 9.1 — в городе; 6.6 — на трассе). Двигатели: 2.0 Ingenium, 3 V6, 5.0 V8. Запас хода при полном баке — 851 км.

На кроссовере Jaguar F-Pace можно быстро, удобно и в большой компании уехать подальше от любого катаклизма. В комфортном кожаном салоне, оборудованный отсеками, подлокотниками, подстаканниками, виртуальной приборной панелью и многим другим, могут удобно разместиться пятеро взрослых. Машина развивает скорость до 217 км/ч и способна преодолевать крутые спуски и каменистые равнины. У машины есть интересная «фишка»: к комплекту ключей F-Pace прилагается водонепроницаемый резиновый браслет. Остановились у озера, оставили вещи в машине, заперли автомобиль легким касанием дверной ручки и можете отправляться плавать.

9. Honda CR-V (мест — 5, объем багажника: — 522 л, объем топливного бака — 57 л, расход топлива: 7.5–7.8 в смешанном цикле; 10 — в городе, 6.2–6.3 — на трассе. Двигатели: 2.0 ДСВ, 2.4 ДСВ. Запас хода — 750 км.

Среднеразмерный кроссовер может стать отличным средством передвижения во время апокалипсиса. В просторном салоне комфортно разместятся пять человек. В салоне есть два дисплея, множество ниш для вещей, двухзонный климат-контроль, дистанционный запуск двигателя, подогрев всех кресел. Вместительный багажник можно превратить в кровать. А справиться с бездорожьем поможет система подключаемого полного привода и дорожный просвет 208 мм.

8. Toyota RAV4 (мест — 5, объем багажника — 580 л, объем топливного бака — 55 л, расход топлива: 7.4 л — в смешанном цикле; 9.4 л — в городе, 6.3 л — на трассе. Двигатели: 2.0 Dynamic Force, 2.5 Dynamic Force. Запас хода — 743 км.

Это один из самых популярных SUV в России. Его подвеска глотает мелкие и средние неровности, делая передвижение по разбитому асфальту комфортным, и даже «лежачие полицейские» удается проходить на большей скорости. Интерьер автомобиля подойдет для длительного времяпрепровождения: удобные сиденья и большое пространство для ног, множество отсеков и ниш для хранения предметов. В багажнике поместятся чемоданы, спортивный инвентарь или мешки с провизией. Дополнительно можно установить органайзер в виде сетчатого гамака, чтобы перевозить мелкие вещи.

7. Range Rover Velar (мест: 5, объем багажника — 673 л, объем топливного бака — 60 л, расход топлива: 7.6 — в смешанном цикле; 9.1 — в городе; 6.7 — на трассе. Двигатели: 2.0 Ingenium, 3.0 TDV6, 3.0 V6. Запас хода — 789 км.

Салон британского кроссовера оборудован сиденьями с механической регулировкой по восьми параметрам, мультимедийной системой с тачскрином и виртуальной приборной панелью. Каждый из пяти пассажиров будет чувствовать себя комфортно. Автомобиль может быть оснащен пневмоподвеской, позволяющей регулировать дорожный просвет. Пересекать на нем неглубокие реки и подниматься в горы будет так же удобно, как мчаться по ровной дороге.

6. Kia Mohave (мест — 7, объем багажника — 350 л, объем топливного бака — 82 л, расход топлива: 9.3 л — в смешанном цикле; 12.4 л — в городе; 7.6 л — на трассе). Двигатели: 3.0 V6, 3.8 V6, 4.6 V6. Запас хода — 882 км.

Среднеразмерный внедорожник Kia Mohave оборудован восьмиступенчатой автоматической коробкой передач, полным приводом, а клиренс у него 217 мм. Он обеспечивает высокую проходимость и устойчивость на дорогах в любую погоду. Салон не изобилует «примочками», хотя есть мультимедийные системы, отсеки для вещей, адаптивное боковое зеркало, регулируемые руль и кресла, система встроенной памяти и декоративная подсветка. Зато пространства не занимать: в автомобиль спокойно поместятся семь человек с большим багажом.

5. BMW X7 (мест: 7, объем багажника — 326 л, объем топливного бака — 83 л, расход топлива — 9.5 л — в смешанном цикле; 11.4 — в городе; 8.4 — на трассе). Двигатели: 3.0 XDrive40i, 3.0 M50d Запас хода: 874 км.

Единственная причина, по которой BMW X7 не поднялся на строчку повыше — довольно небольшой объем багажника. Однако при этом в салоне просторно и удобно — можно подогреть кофе в регулируемом подстаканнике, настроить температуру сидения, включить фильм на мультимедийном экране и чувствовать себя как дома. С проходимостью также проблем нет: адаптивная пневмоподвеска передней и задней оси, инновационная система регулировки ходовой части, интегральное активное рулевое управление и клиренс 210 мм служат залогом максимального контроля над автомобилем и комфорта при движении по любым покрытиям и поверхностям.

4. Audi Q7 (мест — 5, объем багажника — 890 л, объем топливного бака — 85 л, расход топлива: 7.3 л в смешанном цикле; 8.8 л — в городе; 6.5 л — на трассе). Двигатели: 2.0 TFSI, 3.0 TFSI, 3.0 TDI. Запас хода — 1164 км.

Переживать катаклизмы в этом немецком автомобиле — одно удовольствие. В салоне кроссовера установлен большой сенсорный дисплей и новый четырехспицевый руль, передние кресла могут подстраиваться под контур тела и легко превращаться в диван-кровати. Есть панорамная крыша, солнцезащитные шторки, а для пассажиров предусмотрена своя система кондиционирования и подлокотники с подстаканниками. Автомобиль с клиренсом 217 мм разгоняется до 100 км/ч за 6,9 секунд и уверенно преодолевает как городские трассы, так и бездорожье.

3. Volvo XC90 (мест —7, объем багажника —368 л, объем топливного бака — 71 л, расход топлива: 5.8 в смешанном цикле; 7,8 л — в городе; 4.7 л — на трассе). Двигатели: 2.0 D5 AT, 2.0 T6 AT, 2.0 T8 AT. Запас хода: 1224 км.

Открывает тройку лидеров шведский полноприводный кроссовер Volvo XC90. В салоне, отделанном деревом, алюминием и кожей, три ряда удобных кресел, графическая приборная панель без кнопок, встроенный роутер для раздачи интернета на 10 гаджетов одновременно, подстаканники, отсеки и умная система голосового управления. Автомобилем можно удаленно управлять со смартфона. Клиренс Volvo XC90 — 237 мм, и есть возможность приподнять кроссовер прямо в движении на скорости не более 50 км/ч.

2. Chevrolet Traverse (мест — 7, объем багажника — 651 л, объем топливного бака — 93 л, расход топлива: в смешанном цикле — 10 л; 14 л — в городе; 7.8 — на трассе). Двигатели: 3.6 V6. Запас хода — 930 км.

На втором месте — мощный и внушительный автомобиль для большой семьи. Он не только отличается 12-ю системами безопасности, но и может преодолеть любые препятствия на своем пути с помощью системы полного привода, клиренса 183 мм и нескольких режимов движения. 4x4/Snow — предназначен для безопасного вождения в условиях снега и гололеда, а Off-Road усиливает крутящийся момент задних колес для езды по траве, гравию или бездорожью. Просторный кожаный салон с тремя рядами кресел, мультимедийные системы, большие и маленькие отсеки для вещей и даже скрытое дополнительное пространство для хранения в багажнике — путешествие понравится всем.

1.Cadillac Escalade ESV (мест — 7, объем багажника: 1113 л, объем топливного бака — 117 л, расход топлива: 12.6 — в смешанном цикле; 17.1 — в городе; 9.9 — на трассе). Двигатели: 6.2 V8. Запас хода — 929 км.

Создается впечатление, что в этот шестиметровый американский внедорожник можно переехать со всеми своими вещами. В просторный кожаный салон победителя рейтинга поместятся семь человек, а багажник можно заполнить на 1113 литров. При этом жизнь в нем комфортная: есть подогрев, вентиляция, климат-контроль, водительское сиденье оборудовано даже функцией массажа с тремя программами на выбор и тремя уровнями интенсивности. В подголовниках передних кресел установлены мониторы, в потолке — пара 9-дюймовых экранов, по периметру расположены столики, много отделений под разную мелочь, розетка и встроенный в центральную консоль холодильник. К проходимости автомобиля вопросов также не возникает: восьмиступенчатая коробка передач, полный привод, клиренс 205 мм и подвеска, не замечающая мелкие неровности на дороге. С таким автомобилем ни один зомби-апокалипсис или коронавирус не страшен!

Фото: компании-производители, IMDB