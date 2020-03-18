Теперь и Toyota: в Европе закрываются заводы японского бренда

Сотрудники восьми промышленных площадок отправятся в бессрочный отпуск

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Вслед за многими автомобильными компаниями Toyota приняла решение остановить свои заводы в Старом Свете. Причин, как и в прочих случаях, тут две, и обе связаны с пандемией вируса COVID-19: забота о здоровье сотрудников и сбои в логистических цепочках поставок комплектующих. Некоторые из производств уже остановлены, с остальными это произойдёт в ближайшие дни.

Под эти меры попали семь заводов Toyota Motor Manufacturing. Промышленная площадка во Франции, по два завода в Великобритании и Польше, а также завод в Чехии уже приостановлены, а турецкое производство Тойоты встанет 21 марта. Кроме того, 19 марта свернет деятельность совместное производство Toyota Peugeot Citroen в Чехии.

В грядущую пятницу в Европе остановятся также заводы Volkswagen.