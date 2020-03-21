По земле и... по воздуху: поисковый комплекс на базе Lada 4x4

Самолеты почти не летают, спорт на паузе, концерты не разрешены... Но общественный транспорт, такси, личные машины продолжают ездить. А значит, зона поражения вирусом COVID-19 растет. Вы знаете, как от него защищаться? Вот 10 простых вопросов. Важно: запоминайте цвет ответов!
Четвертый «Гранд Чероки» с агрегатной базой от Mercedes-Benz M не зря получил в народе название «Грандиозный». Автомобилисты переделали на свой лад английское слово grand — «великий», «огромный», да и габариты модели говорили сами за себя.
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, в целях функционирования сайта.