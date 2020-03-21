По земле и... по воздуху: поисковый комплекс на базе Lada 4x4

Этот оранжевый зверь был бы хорош в качестве машины постапокалипсиса, но нет уж: сегодня мы отменяем апокалипсис, как говорил герой одного фильма. А машина будет востребована и в мирное время.

«Сокол. Мобильный многоцелевой комплекс воздушной разведки и доставки средств спасения» — именно такие надписи красуются на бортах этого оранжевого пикапа на базе Lada 4x4, созданного тольяттинской компанией «Супер-авто». Мобильный и многоцелевой — это понятно. Нет вопросов и по доставке средств спасения.

А какое отношение эта машина имеет к воздушной разведке, неужели летает? Все гораздо проще: в кузове пикапа размещаются поисковые дроны высокой дальности, которых можно задействовать, если нет уверенности в выборе направления движения.

Двигаться машина может почти по любой поверхности — штатные возможности Lada 4x4 дополнены стальной защитой агрегатов, усиленными порогами, лифтом подвески с более жесткими задними пружинами, силовыми бамперами (передний — со встроенной лебедкой), экспедиционным багажником, фаркопом, шноркелем и гидроизоляцией моторного отсека, внедорожной резиной 235/75 R15, расширителями арок и нанесенным на кузов защитным покрытием «Раптор». Объем стандартного двигателя увеличен до 1,8 литра, а отдача доведена до 93 л.с. и 145 Нм.

В салоне — подогреваемые сиденья с новой анатомической набивкой. Раздаточная коробка имеет электронное управление, рычаг КП перенесен ближе к водителю, да и вся облицовка тоннеля пола тут оригинальная.

Новинка позиционируется как автомобиль поисковых служб и отрядов, но заказчиком экземпляра, показанного на фото, выступило частное лицо. Цена такого автомобиля составляет 850 000 рублей (без учёта стоимости поисковых дронов).

Ещё один пикап на базе Lada 4x4, отличающийся вездеходными качествами, уже запущен в производство.

Фото: «Супер-Авто»