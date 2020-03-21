По земле и... по воздуху: поисковый комплекс на базе Lada 4x4 — журнал За рулем

По земле и... по воздуху: поисковый комплекс на базе Lada 4x4

Этот оранжевый зверь был бы хорош в качестве машины постапокалипсиса, но нет уж: сегодня мы отменяем апокалипсис, как говорил герой одного фильма. А машина будет востребована и в мирное время.

LADA 4x4
LADA 4x4

LADA > 4x4

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«Сокол. Мобильный многоцелевой комплекс воздушной разведки и доставки средств спасения» — именно такие надписи красуются на бортах этого оранжевого пикапа на базе Lada 4x4, созданного тольяттинской компанией «Супер-авто». Мобильный и многоцелевой — это понятно. Нет вопросов и по доставке средств спасения.

А какое отношение эта машина имеет к воздушной разведке, неужели летает? Все гораздо проще: в кузове пикапа размещаются поисковые дроны высокой дальности, которых можно задействовать, если нет уверенности в выборе направления движения.

Двигаться машина может почти по любой поверхности — штатные возможности Lada 4x4 дополнены стальной защитой агрегатов, усиленными порогами, лифтом подвески с более жесткими задними пружинами, силовыми бамперами (передний — со встроенной лебедкой), экспедиционным багажником, фаркопом, шноркелем и гидроизоляцией моторного отсека, внедорожной резиной 235/75 R15, расширителями арок и нанесенным на кузов защитным покрытием «Раптор». Объем стандартного двигателя увеличен до 1,8 литра, а отдача доведена до 93 л.с. и 145 Нм.

В салоне — подогреваемые сиденья с новой анатомической набивкой. Раздаточная коробка имеет электронное управление, рычаг КП перенесен ближе к водителю, да и вся облицовка тоннеля пола тут оригинальная.

Новинка позиционируется как автомобиль поисковых служб и отрядов, но заказчиком экземпляра, показанного на фото, выступило частное лицо. Цена такого автомобиля составляет 850 000 рублей (без учёта стоимости поисковых дронов).

Фото: «Супер-Авто»

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Отзывы о LADA 4x4 (28)

LADA 2017 / срок владения более 5 лет

Достоинства:

Проходимость очень хорошая, одна из лучших для серийных автомобилей, неприхотливость.

Недостатки:

Маловато мощности, не удобная посадка для рослых людей.

Комментарий:

Отличный автомобиль за свои деньги, и для своей аудитории. Соотношение цена-качество на высоте, этим и оправдан высокий спрос даже спустя 43 года. Ближайший конкурент по предназначению, и габаритам Suzuki Jimni, стоит в 3 раза дороже. Так он ещё теснее и багажника там вообще нет, даже в сравнении...

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