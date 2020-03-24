Сегодня, в 11:00 Haval закрыл украинские автосалоны из-за коронавируса Введение карантина потребовало перехода на новый режим работы.
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Официальный дистрибьютор автомобилей Haval и Great Wall в Украине принял решение перевести работу дилерских центров в закрытый режим. Это не означает полного прекращения деятельности — обслуживание клиентов компания планирует осуществлять дистанционно, сообщает сайт марки.
Заказать и купить машину можно будет через интернет. Для того чтобы приобрести автомобиль по принципу «Door to Door», нужно подобрать понравившийся экземпляр в онлайн-складе, заполнить анкету, оформить заказ, дождаться звонка менеджера для оформления счета, осуществить онлайн-оплату и получить автомобиль по указанному адресу. Клиенты могут получить консультацию по телефону, а вот с осмотром и пробным тест-драйвом автомобиля до его покупки украинским клиентам Haval придется временно попрощаться.
Сейчас в Украине продаются кроссоверы H2 и H6, внедорожники H9, а также несколько вариантов пикапов из линейки Great Wall Wingle. Представители марки выражают надежду, что благодаря совместным усилиям ситуация скоро стабилизируется и автосалоны вернутся в привычный режим работы.
Фото: haval-ukraine.com
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