АВТОВАЗ запатентовал внешность типа спортивной Гранты — журнал За рулем

АВТОВАЗ запатентовал внешность типа спортивной Гранты

Lada Granta Drive Active является недорогой спортивной версией седана, в отличие от модификации Lada Granta Sport.

Lada Granta
Lada Granta

LADA > Granta

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Lada Granta Drive Active — производство началось

АВТОВАЗ получил патент на внешность спортивной версии седана Lada Granta Drive Active. Теперь сторонние компании не смогут изготавливать подобные обвесы для автомобиля.

Lada Granta Drive Active является недорогой спортивной версией седана, в отличие от модификации Lada Granta Sport. Напомним, что версия Sport перестала выпускаться со сменой поколений Гранты в 2018 году. Новая Granta пока спорт-версии не имеет. Возможно, она не получит ее и впоследствии. Эту нишу займет доступный по цене Drive Active.

Lada Granta Drive Active отличается от обычных версий Гранты только спортивным обвесом и настройками подвески, которые делают езду на автомобиле интереснее. Двигатель, коробки передач и тормоза остались неизменными.

Автомобиль оснащается 106-сильным бензиновым двигателем объемом 1,6 литра и, на выбор, 5-ступенчатыми механикой или роботом. В зависимости от коробки передач, стоимость Lada Granta Drive Active составляет 640 900 и 665 900 рублей.

За эту цену покупатель получает автомобиль с двумя подушками безопасности, подогревами сидений, кондиционером, аудиосистемой, антиблокировочной системой с электронным распределением тормозных сил по колесам и многими другими помощниками водителя.

Кузов автомобиля может быть окрашен в один из восьми цветов.

АВТОВАЗ запатентовал внешность типа спортивной Гранты

Lada Granta Drive Active является недорогой спортивной версией седана, в отличие от модификации Lada Granta Sport.

АВТОВАЗ запатентовал внешность типа спортивной Гранты — фото 1104496АВТОВАЗ запатентовал внешность типа спортивной Гранты — фото 1104497АВТОВАЗ запатентовал внешность типа спортивной Гранты — фото 1104494АВТОВАЗ запатентовал внешность типа спортивной Гранты — фото 1104493АВТОВАЗ запатентовал внешность типа спортивной Гранты — фото 1104495АВТОВАЗ запатентовал внешность типа спортивной Гранты

Изображения: Федеральный институт промышленной собственности

АВТОВАЗ запатентовал внешность типа спортивной Гранты

Lada Granta Drive Active является недорогой спортивной версией седана, в отличие от модификации Lada Granta Sport.

АВТОВАЗ запатентовал внешность типа спортивной Гранты — фото 1104493АВТОВАЗ запатентовал внешность типа спортивной Гранты — фото 1104495АВТОВАЗ запатентовал внешность типа спортивной Гранты — фото 1104496АВТОВАЗ запатентовал внешность типа спортивной Гранты — фото 1104497АВТОВАЗ запатентовал внешность типа спортивной Гранты — фото 1104494АВТОВАЗ запатентовал внешность типа спортивной Гранты
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Отзывы о LADA Granta (18)

LADA 2012 / срок владения более 5 лет

Достоинства:

Недорогой, надежный экономичный неприхотливый автомобиль

Недостатки:

Шумность, "парусность", качество отдельных комплектующих, демонстративное неуважение на дороге

Комментарий:

Покупал новую в конце 2012: норма 8кл трос кпп кондей за 320.Сейчас пробег 190т. Езжу примерно 35000 в год, не такси.Чек впервые загорелся на 60000, через полдня погас(датчик педали сцепления). Во второй раз на 100000(прогорел ВВ провод). Часто разбитые дороги и полная загрузка.Расход масла 500мл...

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