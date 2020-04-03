Toyota тоже подняла цены на машины в России

Останавливает вас ГИБДД — вот что стоит возить с собой при эпидемии

У меня нет вируса, что же мне — дома сидеть? Что будет, если накашлять на инспектора? А если у меня есть справка, что мне нужно ездить? — у водителей куча вопросов о том, можно или нет сегодня быть за рулем. У власти не всегда есть ответы. Но они есть у «За рулем».