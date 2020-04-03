Сегодня, в 18:25 Toyota тоже подняла цены на машины в России Входящий в топ-10 бестселлеров кроссовер RAV4 теперь дороже на 40 000 рублей в базовой комплектации.
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Российское представительство компании Toyota переписало ценники на автомобили. Поменялись цены почти на весь модельный ряд. Наиболее популярная модель японского бренда, кроссовер RAV4, «потяжелела» на 40 000 рублей в минимальной комплектации — 1 805 000 вместо прежних 1 765 000 рублей,
сообщает издание Autonews. Самая доступная Corolla в базе прибавила 29 000, подорожав с 1 214 000 до 1 243 000 рублей.
Цены на базовую Toyota Camry выросли на 39 000 рублей — с 1 615 000 до 1 654 000 рублей. Toyota CH-R в минимальной комплектации подорожала с 1 828 000 до 1 865 000 рублей (плюс 37 000), базовый Highlander — с 3 501 000 до 3 577 000 рублей (плюс 76 000), Fortuner — с 2 202 000 до 2 254 000 рублей (плюс 52 000), LC Prado — с 2 552 000 до 2 611 000 рублей (плюс 59 000). Самая большая прибавка — ожидаемо у Land Cruiser 200: цена внедорожника «на минималках» подросла на 110 000 рублей, с 4 875 000 до 4 985 000 рублей.
1 апреля повысились цены на автомобили Lada, а в течение марта прайсы переписали около 20 популярных в России брендов. Фото: Toyota
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