Пока все в изоляции: настольные игры от BMW (бесплатно)

В период самоизоляции компании стараются поддержать автомобилистов, предлагая им различные развлечения. BMW в этом зашла дальше других.

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Автопроизводители стараются способствовать социальному дистанцированию. Некоторые компании, такие как Audi, Volkswagen, Mercedes-Benz и Hyundai, изменили логотипы, а другие пытаются как-то развлечь автомобилистов и не только их. Выкладываются автомобильные раскраски, бумажные выкройки автомобилей, подборки фильмов и так далее.

После того как Audi и Mercedes—Benz изменили логотипы, мы ждали, чем на это ответит компания BMW. И не зря. Баварцы вывели поддержку людей на новый уровень, создав настольные игры BMW. Действительно, «настолки» спасают от скуки, а сидеть дома очень скучно.

Игры можно скачать на сайте компании. Их всего пять: «Большая гонка BMW», «Найди пару», «Припаркуй свой BMW», «Puzzle Duo» и «Play Carpet». Вы можете скачать их и распечатать.

На российском сайте BMW компания предлагает познакомиться с интересными фактами из своей истории, послушать музыку в стиле BMW, представила список фильмов для просмотра и выложила ссылки на прямые трансляции постановок Большого театра.

На период режима самоизоляции компания BMW предоставила волонтерам свои автомобили.

Фото: BMW