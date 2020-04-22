Опубликовано первое фото нового Opel Mokka

Продажи — в начале 2021 года, причем будет и полностью электрическая версия.

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Opel и его британское подразделение Vauxhall поделились первым официальным изображением компакт-кроссовера Mokka. Нельзя назвать опубликованную информацию исчерпывающей — скорее, фотографию следует расценивать как тизер: автомобиль в профиль, затянутый в тот самый камуфляж, в котором прототипы кроссовера попадались в объективы фотошпионов в марте текущего года.

Официально подтверждены прежние утечки данных: у нового поколения действительно будет полностью электрическая версия. Производство нового поколения должно стартовать в четвертом квартале 2020 года, а до европейских дилеров первые машины доберутся в начале 2021 года, причем «электричка» наравне с версиями, имеющими ДВС, будет предложена сразу со старта продаж. Как и ожидалось, название модели потеряло приписку в виде буквы Х, которой отмечалось предыдущее поколение.

Никаких технических подробностей официальный пресс-релиз не сообщает, ограничиваясь информацией о том, что модель еще находится в стадии разработки, но станет одной из самых важных для бренда. По предварительным данным, новый Mokka унаследует платформу EMP1 концерна PSA — такая лежит в основе Opel Corsa, Peugeot 208 и DS3 Crossback.

Год назад Opel прекратил выпуск модели Mokka X, но о том, что у нее должен появиться преемник, было известно еще в 2018-м.

Фото: Vauxhall