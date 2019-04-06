Появились фото обновленного BMW 5-Series

Фейслифт оказался точечным, но эффектным.

Незадолго до официальной премьеры в интернете появились фотографии обновленного седана BMW 5-Series серии G30. Изображения, опубликованные на форуме Germancarforum, содержат виды в 3/4 спереди и сзади гибридной версии BMW 530 e G30, дополненной M-пакетом, так что при оценке внешности на это стоит сделать поправку. Из фотографий следует, что фейслифт точечный.

Фирменные «ноздри», прежде разделенные на два конструктивных элемента, теперь представляют собой одно целое и имеют более выразительную окантовку. «Прищур» фар добавил агрессивности, а также появились две L-образные светодиодные полоски. Передний бампер, напротив, лишился светодиодных элементов, но это как раз может быть особенностью М-версии. Сзади из заметных изменений — лишь иное внутреннее строение фонарей, вписанных в прежние обводы.

По силовым агрегатам обновленной «пятерки» пока ясности нет. Если говорить о версии 530 e, то ее отдача в нынешнем варианте составляет 252 л.с. и 420 Нм, и наверняка эти показатели в обновленной версии окажутся выше.

По предварительным данным, официальное представление новой версии BMW 5-Series должно произойти в мае, а продажи стартуют до конца текущего года.

Поклонникам марки остается надеяться, что в гамме двигателей сохранится и турбодизель, ведь такие версии «пятерки» в России самые популярные.

Фото: Germancarforum