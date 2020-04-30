Иск на 235 млн. руб.: власти Тольятти подали в суд на АВТОВАЗ

Формулировка иска — «неосновательное обогащение за пользование земельным участком».

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Администрация города Тольятти направила иск к АВТОВАЗу в адрес арбитражного суда Самарской области, который вынес постановление о назначении предварительного заседания по делу. Муниципальные власти утверждают, что компания с 2004 по 2019 годы безосновательно обогащалась за счет пользования земельным участком на территории Тольятти. Вместе с процентами за пользование чужими денежными средствами сумма, которую предполагается взыскать с АВТОВАЗа, составляет 234 852 147 рублей 55 копеек.

Отметим, что участка под указанным в определении номером в публичной кадастровой карте России не значится. По одной из версий, речь может идти об участке за территорией завода, где в одном из производственных зданий размещают свои производства три сторонние компании, две из которых производят автозапчасти, а третья занимается металлообработкой. По другому предположению, это может быть участок, где размещается Технический музей АВТОВАЗа.

Иск был подан 22 апреля 2020 года, а первая информация о нем в региональных СМИ появилась 27 апреля, когда в ходе аппаратного совещания представители администрации Тольятти затруднились ответить на вопрос журналиста о причинах иска. Заседание по указанному делу пройдет 17 июня в Самаре.

27–28 апреля АВТОВАЗ вторично приостановил свои заводы в Тольятти и Ижевске, но до этого успешно прошел прокурорскую проверку санитарных норм.

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