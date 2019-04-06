На АВТОВАЗе прокуроры проверили санитарные нормы

Предприятие прошло проверку успешно.

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На Волжском автозаводе не выявлено нарушений санитарно-эпидемиологических требований, сообщает «Интерфакс-Поволжье» со ссылкой на прокуратуру Автозаводского района Тольятти. При организации работы на АВТОВАЗе предприняли целый комплекс мер, которые, по оценкам прокуратуры, реализованы в достаточном объеме: на входах в корпуса и непосредственно в цехах есть места для обработки рук антисептиками, обеспечено бесконтактное измерение температуры, установлены разграничительные экраны.

Проверка установила, что на заводе проводится ежедневная дезинфекция помещений, на полы нанесена разметка для соблюдения безопасной дистанции, сотрудники пользуются масками и проинформированы о симптомах коронавируса и профилактических мерах. «По результатам проверки нарушение требований законодательства не установлено, оснований для принятия мер прокурорского реагирования не выявлено», — отметил заместитель районного прокурора Максим Волков.

Напомним, АВТОВАЗ останавливал производство с 30 марта по 3 апреля, с 6 апреля по разрешению региональных властей начал перезапуск, а 13 апреля вновь начал функционировать. Сотрудники получили многоразовые барьерные маски, которые предписывалось ежедневно стирать и использовать пять дней, после чего утилизировать дома. Многих удивлял внешний вид масок, а также вызывали негодование случаи несоблюдения сотрудниками безопасной дистанции в столовых.

27–28 апреля АВТОВАЗ вновь остановил производство автомобилей в Тольятти и Ижевске ; вернуться к работе предполагается только 18 мая.

Фото: Яков Князев/ТАСС