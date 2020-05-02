Если изоляция затянулась: кемпер на базе УАЗ Профи

Две кровати, холодильник, плита, телевизор, туалет, кондиционер... как будто и не уезжали из дома!

Материалы по теме Автодом в кузове «буханки»: там можно жить!

Тема автодомов на базе УАЗ, похоже, набирает обороты. Вот еще один выдающийся пример организации внутреннего пространства в кемпере, но сделанного на сей раз не из «Буханки», и из УАЗ Профи. Полезного объема здесь явно больше, что заметно сказывается на эргономике. Жилой модуль транспортного средства под незатейливым названием UAZ Camper Comfort имеет высоту 2000 мм, ширину 2000 мм и длину 2600 мм, но вместе с альковом (навесом над кабиной) выходит 4000 мм. Это внутренние размеры, толщина стенок равна 40 мм, а пола — 80 мм.

Внутри размещается раскладной стол, две кровати (в алькове и обеденной зоне), несколько шкафов, душевая комната, баки для воды, биотуалет, газовая плита и балон для газа на 27 литров, холодильник, телевизор, воздушный отопитель, автономный кондиционер, аккумулятор на 225 ампер и инвертор мощностью 3 Вт, питающий розетки 12 и 220 Вольт. Жилой модуль является съемным.

В комплектации автомобиля значатся: итальянское ГБО, дисковые вентилируемые тормоза, улучшенная шумоизоляция, сиденья с подогревом в кабине, увеличенные обогреваемые зеркала, антикоррозийная обработка. К перевозке допускается шесть человек, все сиденья имеют ремни. Автомобиль имеет ПТС, где в типе транспортного средства так и указано: автодом.

Автодомами на базе УАЗов занимаются не только в России, но и в Италии.

Фото: Camper33



