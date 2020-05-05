В проекте Призрак много эффектных деталей, но нет ответа на вопрос «зачем».

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Независимый дизайнер из Сан-Паулу (Бразилия), работающий под ником thiagod3sign, выложил в Инстаграм очередную работу, где «прошелся» по российскому внедорожнику Lada 4x4. Рендеры показывают автомобиль в трехдверном кузове, в котором без труда угадывается Нива, однако дорожный просвет у представленного концепта совершенно нетипичный для автомобиля повышенной проходимости: его нет.

В проекте, получившем название Ghost (привидение, призрак), обращают на себя внимание эффектные детали: огромные расширители колесных арок, светодиодная оптика и бамперы, неплохо вписывающиеся в образ. Отметим, что thiagod3sign не в первый раз обращается к теме Нивы: до рендеров белого автомобиля дизайнер выкладывал аналогичные варианты в синем и черном кузове, названные соответственно Blue Killer и Blackstark.

Помимо Нивы, излюбленными источниками вдохновения для дизайнера часто выступают VW Transporter T2, DeLorean DMC-12, Land Rover Defender, Dodge Charger и другие очень разнообразные автомобили, становящиеся под стилусом мастера чертовски низкими.

А чешский дизайнер Honza представил, каким может быть следующее поколение Lada 4x4 Niva.

Экстремально «заниженная» Нива: такую будем брать? В проекте Призрак много эффектных деталей, но нет ответа на вопрос «зачем». Экстремально «заниженная» Нива: такую будем брать?



Фото: Instagram, thiagod3sign