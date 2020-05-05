Экстремально «заниженная» Нива: такую будем брать? — журнал За рулем

Экстремально «заниженная» Нива: такую будем брать?

В проекте Призрак много эффектных деталей, но нет ответа на вопрос «зачем».

LADA 4x4
LADA 4x4

LADA > 4x4

Материалы по теме
В Москве продают Ниву 6х6. Совсем недорого

Независимый дизайнер из Сан-Паулу (Бразилия), работающий под ником thiagod3sign, выложил в Инстаграм очередную работу, где «прошелся» по российскому внедорожнику Lada 4x4. Рендеры показывают автомобиль в трехдверном кузове, в котором без труда угадывается Нива, однако дорожный просвет у представленного концепта совершенно нетипичный для автомобиля повышенной проходимости: его нет.

В проекте, получившем название Ghost (привидение, призрак), обращают на себя внимание эффектные детали: огромные расширители колесных арок, светодиодная оптика и бамперы, неплохо вписывающиеся в образ. Отметим, что thiagod3sign не в первый раз обращается к теме Нивы: до рендеров белого автомобиля дизайнер выкладывал аналогичные варианты в синем и черном кузове, названные соответственно Blue Killer и Blackstark.

Помимо Нивы, излюбленными источниками вдохновения для дизайнера часто выступают VW Transporter T2, DeLorean DMC-12, Land Rover Defender, Dodge Charger и другие очень разнообразные автомобили, становящиеся под стилусом мастера чертовски низкими.

Экстремально «заниженная» Нива: такую будем брать?

В проекте Призрак много эффектных деталей, но нет ответа на вопрос «зачем».

Экстремально «заниженная» Нива: такую будем брать? — фото 1121045Экстремально «заниженная» Нива: такую будем брать? — фото 1121052Экстремально «заниженная» Нива: такую будем брать? — фото 1121044Экстремально «заниженная» Нива: такую будем брать? — фото 1121048Экстремально «заниженная» Нива: такую будем брать? — фото 1121047Экстремально «заниженная» Нива: такую будем брать? — фото 1121046Экстремально «заниженная» Нива: такую будем брать? — фото 1121051Экстремально «заниженная» Нива: такую будем брать? — фото 1121050Экстремально «заниженная» Нива: такую будем брать? — фото 1121049Экстремально «заниженная» Нива: такую будем брать?

Фото: Instagram, thiagod3sign

Экстремально «заниженная» Нива: такую будем брать?

В проекте Призрак много эффектных деталей, но нет ответа на вопрос «зачем».

Экстремально «заниженная» Нива: такую будем брать? — фото 1121044Экстремально «заниженная» Нива: такую будем брать? — фото 1121045Экстремально «заниженная» Нива: такую будем брать? — фото 1121052Экстремально «заниженная» Нива: такую будем брать? — фото 1121048Экстремально «заниженная» Нива: такую будем брать? — фото 1121047Экстремально «заниженная» Нива: такую будем брать? — фото 1121046Экстремально «заниженная» Нива: такую будем брать? — фото 1121051Экстремально «заниженная» Нива: такую будем брать? — фото 1121050Экстремально «заниженная» Нива: такую будем брать? — фото 1121049Экстремально «заниженная» Нива: такую будем брать?

Когда Ниву «занижают», это

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Отзывы о LADA 4x4 (30)

LADA 2017 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Дешёвый автомобиль.

Недостатки:

Пассивная безопасность на уровне квадроцикла.

Комментарий:

Новый а/м 2020 года перевернулся от легкого удара в дверь водителя. Подушка безопасности не сработала.

Написать отзыв

Читать комментарии

Самые новые
  • Самые новые
  • Самые лучшие
  • Самые старые
Загрузка...