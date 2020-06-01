Низкий, компактный и комфортный: КАМАЗ испытывает новый автобус

Шасси здесь собственное, а не укороченное «взрослое» — с уменьшенными неподрессоренными массами и, как следствие, повышенной комфортности.

Высокие рамные автобусы средней вместимости постепенно уходят в прошлое — медленно, но верно, их вытесняют так называемые низкопольники нового поколения. НЕФАЗ-4299-30-52, детище дочернего предприятия КАМАЗа, впервые показали публике на выставке Comtrans в прошлом году, а сейчас КАМАЗ объявил о том, что перспективный автобус проходит предварительные испытания на территории Научно-технического центра завода в Набережных Челнах.

Опытный образец накатал уже около 3000 километров, а всего в программе испытания — 50 000 километров пробега по различным покрытиям. После завершения дорожного цикла НЕФАЗ-4299-30-52 передадут на сертификацию, это должно произойти в апреле, а далее последует запуск в серию.

Более крупные автобусы НЕФАЗ-5299 нового поколения уже работают в Москве — у них автобус средней вместимости НЕФАЗ-4299-30-52 позаимствовал современное оборудование кабины и ряд современных «фишек» салона. Для инвалидов, помимо откидного пандуса для удобного въезда колясок, предусмотрено оптимальное отдельное место — справа от средней двери.

Габаритная длина новинки составляет всего 9 метров, поэтому шасси здесь собственное, а не укороченное «взрослое» — с уменьшенными неподрессоренными массами и, как следствие, повышенной комфортности. Задний ряд кресел сделан уходящей вверх «галеркой» ввиду конструкции заднего моста. 185-сильный двигатель Cummins, соответствующий Евро-5, — также в заднем свесе. Двигатель работает в паре с 6-ступенчатой АКП. А главное, что позволило сделать автобус низким — компактная независимая передняя пневмоподвеска ZF RL55EC. Тормоза дисковые на всех колесах.

Параллельно с новым автобусом КАМАЗ ведет испытания самосвал нового поколения .

Фото: КАМАЗ