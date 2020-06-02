У новых Toyota RAV4 обнаружили трещины
В России сервисная кампания пока не объявлена.
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Всего Toyota отзывает в США 9502 кроссовера из-за риска слома деталей подвески и потери управления машиной.
В заявлении автопроизводителя, опубликованном на сайте Национального управления безопасностью дорожного движения (NHTSA), говорится следующее:
«…передние нижние рычаги подвески могут иметь трещины, которые способны привести к отделению рычага подвески от переднего колеса».
Кроме того, в документе об отзыве говорится, что:
«…если транспортное средство часто ускоряется и замедляется, передний рычаг нижней подвески может в конечном итоге отделиться».
Рычаги были произведены японской компанией Nippon Steel Corporation. Кроссоверы, на которые были установлены бракованные детали, выпускались в период с 25 сентября по 29 октября 2019 года.
В России подобная проблема пока не выявлена. Toyota, известная, кроме прочего, своим отношением к качеству, обязательно проведет сервисную кампанию, если бракованные детали устанавливались и на кроссоверы RAV4, предназначенные для нашего рынка.
Фото: Toyota
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