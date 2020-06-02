У новых Toyota RAV4 обнаружили трещины

В России сервисная кампания пока не объявлена.

Материалы по теме Новый Toyota Highlander: в продаже с лета 2020 года

Всего Toyota отзывает в США 9502 кроссовера из-за риска слома деталей подвески и потери управления машиной.

В заявлении автопроизводителя, опубликованном на сайте Национального управления безопасностью дорожного движения (NHTSA), говорится следующее:

«…передние нижние рычаги подвески могут иметь трещины, которые способны привести к отделению рычага подвески от переднего колеса».

Кроме того, в документе об отзыве говорится, что:

«…если транспортное средство часто ускоряется и замедляется, передний рычаг нижней подвески может в конечном итоге отделиться».

Рычаги были произведены японской компанией Nippon Steel Corporation. Кроссоверы, на которые были установлены бракованные детали, выпускались в период с 25 сентября по 29 октября 2019 года.

В России подобная проблема пока не выявлена. Toyota, известная, кроме прочего, своим отношением к качеству, обязательно проведет сервисную кампанию, если бракованные детали устанавливались и на кроссоверы RAV4, предназначенные для нашего рынка.

О проблемах и слабостях подержанного кроссовера Toyota RAV4 вы можете узнать здесь.

Фото: Toyota