У новых Toyota RAV4 обнаружили трещины — журнал За рулем

У новых Toyota RAV4 обнаружили трещины

В России сервисная кампания пока не объявлена.

Toyota RAV 4
Toyota RAV 4

Toyota > RAV 4

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Всего Toyota отзывает в США 9502 кроссовера из-за риска слома деталей подвески и потери управления машиной.

В заявлении автопроизводителя, опубликованном на сайте Национального управления безопасностью дорожного движения (NHTSA), говорится следующее:

«…передние нижние рычаги подвески могут иметь трещины, которые способны привести к отделению рычага подвески от переднего колеса».

Кроме того, в документе об отзыве говорится, что:

«…если транспортное средство часто ускоряется и замедляется, передний рычаг нижней подвески может в конечном итоге отделиться».

Рычаги были произведены японской компанией Nippon Steel Corporation. Кроссоверы, на которые были установлены бракованные детали, выпускались в период с 25 сентября по 29 октября 2019 года.

В России подобная проблема пока не выявлена. Toyota, известная, кроме прочего, своим отношением к качеству, обязательно проведет сервисную кампанию, если бракованные детали устанавливались и на кроссоверы RAV4, предназначенные для нашего рынка.

Фото: Toyota

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Отзывы о Toyota RAV 4 (8)

Toyota 2012 / срок владения более 5 лет

Достоинства:

Легендарная надежность, ничего не ломается !!! Невысокий расход топлива у 2.0 двигателя.

Недостатки:

Недостаточная трансформация, раскладка передних сидений.

Комментарий:

За 8 лет эксплуатации перегорела 1 из ламп освещения заднего номерного знака! ТО, замена шин, дворников, аккумулятора это всё что приходится выполнять.

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