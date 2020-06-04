Появились новые фотографии внедорожника, который заменит модель H5. Кроме того, Haval раскрыл имя дизайнера автомобиля.

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Модель под кодовым названием B06 — это Н5 следующего поколения либо автомобиль, который придет ему на смену уже в третьем квартале этого года.

Его разработал Фил Симмонс, назначенный директором по дизайну бренда Haval компанией Great Wall Motors в 2018 году. До этого Фил работал в компании Land Rover. Но, несмотря на это, новая модель больше похожа на Ford Bronco, чем на Land Rover.

Квадратные формы, круглые фары, решетка радиатора с тремя горизонтальными планками, черный передний бампер с небольшими противотуманными фарами — все говорит о том, что перед нами именно внедорожник, тогда как нынешний H5 больше напоминает кроссовер из-за своих обтекаемых форм.

Модель предлагает водителю высокую посадку, у него толстые и прочные стойки, а на крыше — рейлинги. Передний и задний свесы очень короткие, что обещает прекрасную геометрическую проходимость.

Что касается интерьера, то он больше похож на салоны автомобилей Land Rover, благодаря пухлому рулевому колесу, высокому центральному тоннелю и глубоким креслам, а также селектору коробки передач. Среди прочих особенностей — вертикальные воздуховоды, цифровая панель приборов и большой экран информационно-развлекательной системы с асимметричным дизайном.

Кто его нарисовал? Новые фото Haval H5 Появились новые фотографии внедорожника, который заменит модель H5. Кроме того, Haval раскрыл имя дизайнера автомобиля. Кто его нарисовал? Новые фото Haval H5

О продающемся сегодня в России внедорожнике Haval H5 вы можете узнать здесь.

Фото: Auto 163